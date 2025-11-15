Sony начала накладывать запреты на видео про пользовательские серверы Concord

Несмотря на общий провал, Concord, похоже, имеет достаточное сообщество, чтобы энтузиасты начали создавать собственные серверы, но Sony этим недовольна. В последнее время они начали выдавать уведомления об удалении всех пользовательских серверов по DMCA.

Как сообщает The Game Post, вскоре после появления нескольких видеороликов, демонстрирующих работу этих серверов, их удалила компания MarkScan, которая, как правило, тесно сотрудничает с Sony. Рассылка приглашений приостановлена ​​из-за опасений по поводу судебных исков. На данный момент Sony и MarkScan не занимаются непосредственно серверами, а только роликами на YouTube.