Sony начала накладывать запреты на видео про пользовательские серверы Concord

Несмотря на общий провал, Concord, похоже, имеет достаточное сообщество, чтобы энтузиасты начали создавать собственные серверы, но Sony этим недовольна. В последнее время они начали выдавать уведомления об удалении всех пользовательских серверов по DMCA.
Как сообщает The Game Post, вскоре после появления нескольких видеороликов, демонстрирующих работу этих серверов, их удалила компания MarkScan, которая, как правило, тесно сотрудничает с Sony. Рассылка приглашений приостановлена из-за опасений по поводу судебных исков. На данный момент Sony и MarkScan не занимаются непосредственно серверами, а только роликами на YouTube.
Сони такая "я запрещаю вам рыться в моей выгребной яме!"
Какой же шедевр, прошло столько времени, а его помнят многие и многие поколения
Ого! // Акжол Амирбай
Ну и правильно
Лол.
Sony должны быть благодарны, что кто-то пытается это воскресить. Хотя, с другой стороны, может оно и к лучшему, что они не дают этому трупу второго дыхания и забивают порождение тьмы в зародыше. Так что... может в этот раз Sony делает хоть что-то полезное.
Раз сообщество такое умное то пусть сначала права выкупят а потом делают чего хотят. К примеру есть один пример: каждый знает в каком состоянии вышла игра Vampire Bloodlines, но из за того что разрабы хер забили полностью на игру и даже о ней не вспоминали, сообщество стало его доделывать и ни у го до сих пор даже вопросов нет насчет прав
И ди оти зм.
А им не пофиг? Серверы закрыты, студия закрыта, в суд еще подадут? Просто из принципа что ли?
Своих же фанов ебут
Вон как посмотришь новый показ про Rogue Core, уродливое, как будто наследие Concord! И персы проснутся через пару лет, запестрят историями:D