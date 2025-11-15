ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Concord 23.08.2024
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица, Научная фантастика
1.5 306 оценок

Sony начала накладывать запреты на видео про пользовательские серверы Concord

monk70 monk70

Несмотря на общий провал, Concord, похоже, имеет достаточное сообщество, чтобы энтузиасты начали создавать собственные серверы, но Sony этим недовольна. В последнее время они начали выдавать уведомления об удалении всех пользовательских серверов по DMCA.

Как сообщает The Game Post, вскоре после появления нескольких видеороликов, демонстрирующих работу этих серверов, их удалила компания MarkScan, которая, как правило, тесно сотрудничает с Sony. Рассылка приглашений приостановлена ​​из-за опасений по поводу судебных исков. На данный момент Sony и MarkScan не занимаются непосредственно серверами, а только роликами на YouTube.

14
20
Комментарии:  20
Ваш комментарий
ДЕНИСКА_омск

Сони такая "я запрещаю вам рыться в моей выгребной яме!"

11
JackReacher

Какой же шедевр, прошло столько времени, а его помнят многие и многие поколения

6
Пользователь ВКонтакте

Ого! // Акжол Амирбай

2
Дмитрий Бoровинcкий

Ну и правильно

1
Gords

Лол.

RavinSakara

Sony должны быть благодарны, что кто-то пытается это воскресить. Хотя, с другой стороны, может оно и к лучшему, что они не дают этому трупу второго дыхания и забивают порождение тьмы в зародыше. Так что... может в этот раз Sony делает хоть что-то полезное.

CRAZY rock GAME

Раз сообщество такое умное то пусть сначала права выкупят а потом делают чего хотят. К примеру есть один пример: каждый знает в каком состоянии вышла игра Vampire Bloodlines, но из за того что разрабы хер забили полностью на игру и даже о ней не вспоминали, сообщество стало его доделывать и ни у го до сих пор даже вопросов нет насчет прав

orion1786

И ди оти зм.

Eclair_93

А им не пофиг? Серверы закрыты, студия закрыта, в суд еще подадут? Просто из принципа что ли?

zangx

Своих же фанов ебут

bohdan2015

Вон как посмотришь новый показ про Rogue Core, уродливое, как будто наследие Concord! И персы проснутся через пару лет, запестрят историями:D

ЗАГРУЗИТЬ ВСЕ КОММЕНТАРИИ