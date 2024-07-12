Sony представила геймплейный трейлер Concord в честь начала бета-теста

Компания Sony совместно с Firewalk Studios представила геймплейный трейлер Concord, приуроченный к началу бета-тестирования этого командного шутера. Видеоролик демонстрирует игровой процесс на различных аренах и знакомит зрителей со способностями некоторых персонажей.
Бета-тестирование Concord пройдёт в два этапа. С 12 по 14 июля доступ получат игроки, оформившие предзаказ. У них будет возможность пригласить до четырёх друзей для совместного тестирования. Затем, с 18 по 21 июля, состоится открытое тестирование, в котором смогут принять участие все желающие.
Официальный выход Concord запланирован на 23 августа 2024 года. Игра будет доступна на платформах PlayStation 5 и ПК по цене 40 долларов. Однако для пользователей из 180 регионов доступ к ПК-версии будет ограничен из-за требования привязки к учётной записи PSN.
Как же от этой игры несет woke культурой
Кайф,игра которая умрёт по онлайну сразу на выходе из-за PSN
дело тут не только в PSN привязке
это само собой разумеется
Что за тенденция в воукнутых играх выбирать ярко-цветастый, мультяшный стиль.. Уже это вызывает отторжение, не говоря еще о самих воук уродцах, сбежавших с гейпарада и по ошибке очутившихся в игре.
ПОЧЕМУ ВО ВСЕХ ИГРАХ ИЗ ЕВРОПЫ БАБЫ ОНИ ПОХОЖИ НА МУТАНТОВ ИЗ СТАЛКЕРА ?
уг
Ну,Сони уродует не только белых женщин.) Непонятно для кого это делается,ведь те кто могут обидится это чаще всего жирные,фригидные,бешеные самки с цветными волосами,на которых никто залазить не хочет,а им не до игр,они воюют в социальных сетях с белымии членомра...ями и игру не купят в любом случае.)Сони бы ориентироваться на свою игровую аудиторию,которая состоит в подавляющем большинстве из молодых мужчин,которым нравятся красивые и сексуальные женщины,но нет,увы.Тем временем азиатские "сексуализированные" игры не вылезают из топов.)
Ну и днище...