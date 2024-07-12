Sony представила геймплейный трейлер Concord в честь начала бета-теста

Компания Sony совместно с Firewalk Studios представила геймплейный трейлер Concord, приуроченный к началу бета-тестирования этого командного шутера. Видеоролик демонстрирует игровой процесс на различных аренах и знакомит зрителей со способностями некоторых персонажей.

Бета-тестирование Concord пройдёт в два этапа. С 12 по 14 июля доступ получат игроки, оформившие предзаказ. У них будет возможность пригласить до четырёх друзей для совместного тестирования. Затем, с 18 по 21 июля, состоится открытое тестирование, в котором смогут принять участие все желающие.

Официальный выход Concord запланирован на 23 августа 2024 года. Игра будет доступна на платформах PlayStation 5 и ПК по цене 40 долларов. Однако для пользователей из 180 регионов доступ к ПК-версии будет ограничен из-за требования привязки к учётной записи PSN.