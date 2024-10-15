Создание провальной Concord обошлось даже больше, чем 400 миллионов долларов

Недавние исследования, проведённые Lords of Gaming, показали, что бюджет игры Concord мог превысить 400 миллионов долларов, что делает её одной из самых дорогостоящих разработок последних лет. Несмотря на такие огромные вложения, проект столкнулся с множеством проблем и критики, а его неудачный релиз стал хорошо известен даже за пределами игровой индустрии.

Компания Probably Monsters, отвечающая за создание Concord, на момент 13 октября 2024 года не выпустила ни одной игры. Основной результат их деятельности – инкубация команды и проекта, который затем был продан. Хотя они утверждают, что сейчас у них работают две команды над проектами класса "ААА", возникает вопрос, сколько из полученных 250 миллионов долларов финансирования было потрачено на Concord и студию Firewalk.

По подсчётам Lords of Gaming, на разработку Concord было задействовано около 1 972 профессионалов, включая сотрудников SIE, Firewalk и сторонние команды. Средняя годовая зарплата каждого из этих специалистов составляет около 90 тысяч долларов. Простая математика показывает, что за один год на оплату труда команды было потрачено около 177,48 миллиона долларов. И это только на рабочую силу — без учёта затрат на маркетинг, покупку команды и интеллектуальной собственности.

Этот случай ясно показывает, что даже самые масштабные проекты могут потерпеть неудачу. Вложение огромных средств и человеческих ресурсов не гарантирует успеха. Как отмечают аналитики, руководство таких компаний иногда попадает в ловушку "токсичной позитивности", игнорируя внутреннюю критику и не обращая внимания на конкурентов, что в конечном итоге приводит к провалу.

На основе проведённого исследования можно сделать вывод, что бюджет Concord действительно приблизился к 400 миллионам долларов и с очень большой вероятностью даже превысил эту сумму. Потому что техническая часть разработки игры - запуск серверов уже забрала на себя большую часть этой суммы.