Создание провальной Concord обошлось даже больше, чем 400 миллионов долларов

Недавние исследования, проведённые Lords of Gaming, показали, что бюджет игры Concord мог превысить 400 миллионов долларов, что делает её одной из самых дорогостоящих разработок последних лет. Несмотря на такие огромные вложения, проект столкнулся с множеством проблем и критики, а его неудачный релиз стал хорошо известен даже за пределами игровой индустрии.
Компания Probably Monsters, отвечающая за создание Concord, на момент 13 октября 2024 года не выпустила ни одной игры. Основной результат их деятельности – инкубация команды и проекта, который затем был продан. Хотя они утверждают, что сейчас у них работают две команды над проектами класса "ААА", возникает вопрос, сколько из полученных 250 миллионов долларов финансирования было потрачено на Concord и студию Firewalk.
По подсчётам Lords of Gaming, на разработку Concord было задействовано около 1 972 профессионалов, включая сотрудников SIE, Firewalk и сторонние команды. Средняя годовая зарплата каждого из этих специалистов составляет около 90 тысяч долларов. Простая математика показывает, что за один год на оплату труда команды было потрачено около 177,48 миллиона долларов. И это только на рабочую силу — без учёта затрат на маркетинг, покупку команды и интеллектуальной собственности.
Этот случай ясно показывает, что даже самые масштабные проекты могут потерпеть неудачу. Вложение огромных средств и человеческих ресурсов не гарантирует успеха. Как отмечают аналитики, руководство таких компаний иногда попадает в ловушку "токсичной позитивности", игнорируя внутреннюю критику и не обращая внимания на конкурентов, что в конечном итоге приводит к провалу.
На основе проведённого исследования можно сделать вывод, что бюджет Concord действительно приблизился к 400 миллионам долларов и с очень большой вероятностью даже превысил эту сумму. Потому что техническая часть разработки игры - запуск серверов уже забрала на себя большую часть этой суммы.
Ну сразу логическая ошибка.
Ни одна игра не разрабатывается такой командой. Да возможно столько человек всего работали над игрой. Но одновременно никогда. Поэтому 177 млн зп в год полный бред.
Кто больше? До 500 миллионов дойдём?
по слухам Юбики потратили на Scum&Balls 850 лямов
Ну не знаю почему провалился их новый некому не нужный проект. Наверное Sony стоит пересмотреть свой подход следовательно вкладывать больше бюджета на очередной новый помойный высер на 1млрлд евро. Хотя фемки не захотят работать сверхурочно так что желательно увеличить им зарплату то же.
Сони настолько облажались что даже бюджет этого шлака неоглашают видимо убытки просто бешеные
А могли бы вкинуть эти 400 миллионов в свои новые консоли.
Изначально у Sony уже были готовые мощное железо PS5 PRO на выходе, но они решили по придержать и дважды поиметь выгоду с людей, выпустив обычный ps5 запланированный календарь ковид. Все что на складе весь запас пс5 выкинут на рынок, и после хорошей выручки, пойдут доделывать ps6 с немного обновленным железом близкой архитектуре к ps5 pro с другой пластмассой, а кто заметит разницу, ведь каждый второй после покупки не будет вскрывать коробку. Я не удивлюсь тому что во время анонса одной консоли паралельно идут разработка новой консоли.
Да ладно. Да не может быть. Купленные ссаней жypнaлядu же пояснили, что про 400 лямов только слухи // Александр Ковалёв
Вот именно что слухи, бюджет не хотят раскрывать, чтоб не шокировать😂 // Немой Ник
Ну вот сначала разрабы сказали про 400 лямов. Теперь эксперты сказали. Ждём, когда власти, налоговики какие нибудь, озвучат. // Александр Ковалёв
Зафиксировали прибыль🤣