Создатель God of War о Concord: "Ужасный дизайн персонажей, но играть было весело"

Дэвид Яффе, известный как создатель God of War, снова выступил с критикой в адрес Sony. На этот раз объектом его недовольства стал шутер Concord от студии Firewalk.

После участия в матче Яффе поделился своими впечатлениями:

Наконец-то попал в матч на ПК! Чёрт возьми, НЕНАВИЖУ дизайн персонажей в этой игре. Просто катастрофа, на мой взгляд. НО играть всё равно чертовски весело!

Concord представляет собой PVP-шутер в формате 5 на 5, вдохновлённый такими проектами, как Destiny, Overwatch и Guardians of the Galaxy. Игра позиционируется как сервис с долгосрочной поддержкой. Однако несмотря на амбиции разработчиков, Concord пока не смогла привлечь широкую аудиторию на ПК. Статистика бета-тестов показывает низкий интерес игроков к проекту.