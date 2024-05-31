Создатели игры Concord намерены подарить игрокам "напряжённый и хорошо сбалансированный шутер"

Геймдиректор студии Firewalk Райан Эллис поделился своим видением и целями в отношении предстоящей игры. По его словам, разработчики стремятся подарить игрокам по-настоящему захватывающий и сбалансированный игровой процесс в сеттинге далёкого будущего.

Concord предложит матчи формата 5 на 5, разворачивающиеся в масштабах одноимённой галактики. Создатели черпали вдохновение в своих любимых научно-фантастических произведениях, включая фильмы, сериалы и аниме. Игрокам предстоит взять на себя роль членов экипажа корабля Northstar — команды наёмных убийц, известных как Вольные стрелки, чей кодекс гласит: «Команда на первом месте, работа — на втором».

Райан подчёркивает, что их главной целью было создание плотного и хорошо сбалансированного FPS, в который приятно играть с первых же минут. Хотя основы геймплея покажутся знакомыми поклонникам жанра, уникальность и разнообразие способностей каждого из Вольных стрелков привносят дополнительную глубину и стратегическое разнообразие. Способности персонажей разрабатывались таким образом, чтобы быть эффективными для игроков с разным уровнем мастерства и стилями игры, в то же время обеспечивая вызов и напряжённость для тех, кто ищет высококонкурентный игровой процесс.

Помимо непосредственно геймплея, Concord предложит еженедельные кинематографические эпизоды, раскрывающие предысторию и взаимоотношения персонажей, а также проливающие свет на устройство галактики Конкорд. На старте игра будет включать 16 уникальных персонажей, чьи способности можно комбинировать для достижения различных тактических целей.

Релиз Concord запланирован на 23 августа для ПК и PlayStation 5. Предзаказы откроются 6 июня, а в июле пройдёт бета-тестирование, которое позволит игрокам опробовать игру до официального выхода. А пока остаётся дождаться первых впечатлений игроков от беты и оценить, удастся ли Concord оправдать амбиции своих создателей.