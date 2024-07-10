Свежий геймплейный трейлер Concord напоминает о бета-тестировании шутера

Уже в этом месяце разработчики из студии Firewalk совместно с PlayStation проведут первое открытое тестирование будущего сетевого шутера Concord. Проект можно будет опробовать как на ПК, так и на PS5. В честь скорого запуска беты разработчики опубликовали новый геймплейный трейлер, показав игровой процесс за разных героев и их уникальные способности.
Concord — это новый геройский шутер в духе Overwatch. Игроки могут выбрать одного из множества персонажей, каждый из которых обладает своими уникальными способностями, ролями и стилями геймплея. Битвы будут проходить в формате 5 на 5 на различных декорациях и локациях, которые отражают уникальный научно-фантастический сеттинг.
Бета-тест шутера начнется уже 12 июля. Сначала тестирование будет доступно только для обладателей предзаказа до 14 июля. Затем все желающие смогут присоединиться. Открытая бета Concord пройдет с 18 по 21 июля. Релиз игры состоится 23 августа на ПК и консоли PS5.
Первое и последнее, кому нужны эти помои с привязкой к псн, да еще и за ФУЛ ПРАЙС🤣
УЖАС МРАК
Честно говоря, геймплей совсем не впечатляет. Выглядит слишком... обычно. Нет ничего такого, ради чего стоило бы купить игру. То же самое можно было бы сказать про Marvel Rivals, но там хотя бы есть герои из марвел, да и игра бесплатная
Свежий геймплейный трейлер Concord напоминает вам что нужно поставить VPN 18 июля ко дню ОБТ // Дамир Андрианов