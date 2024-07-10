Свежий геймплейный трейлер Concord напоминает о бета-тестировании шутера

Уже в этом месяце разработчики из студии Firewalk совместно с PlayStation проведут первое открытое тестирование будущего сетевого шутера Concord. Проект можно будет опробовать как на ПК, так и на PS5. В честь скорого запуска беты разработчики опубликовали новый геймплейный трейлер, показав игровой процесс за разных героев и их уникальные способности.

Concord — это новый геройский шутер в духе Overwatch. Игроки могут выбрать одного из множества персонажей, каждый из которых обладает своими уникальными способностями, ролями и стилями геймплея. Битвы будут проходить в формате 5 на 5 на различных декорациях и локациях, которые отражают уникальный научно-фантастический сеттинг.

Бета-тест шутера начнется уже 12 июля. Сначала тестирование будет доступно только для обладателей предзаказа до 14 июля. Затем все желающие смогут присоединиться. Открытая бета Concord пройдет с 18 по 21 июля. Релиз игры состоится 23 августа на ПК и консоли PS5.