"Таких увлечённых разработчиков я ещё не встречал": режиссёр "Дэдпула" не понимает, почему Sony закрыла Concord

Создатель «Дэдпула» и «Терминатора: Тёмные судьбы» Тим Миллер не может смириться с закрытием Concord. В беседе с Rolling Stone режиссёр эпизода для грядущей антологии Secret Level признался, что искренне недоумевает, почему Sony свернула проект студии Firewalk:
Я не встречал команды разработчиков приятнее и увлечённее, чем ребята из Concord. Честно говоря, до сих пор не понимаю, почему у них не сложилось. Знаю, что они выкладывались по полной, и все они были очень талантливыми — просто сердце кровью обливается за них.
Похоже, эпизод в Secret Level станет последним напоминанием об игре. Впрочем, Миллер надеется, что это хоть как-то утешит разработчиков:
Серия получилась отличной. В ней правда чувствуется, насколько крутой могла бы стать игра. Если это всё, что останется от проекта — пусть команда знает, что старалась не зря.
В разговоре Миллер вспомнил и другие «уснувшие» серии вроде Mega Man и Unreal Tournament. Но при этом он верит, что его работа над шоу может придать новый импульс индустрии — например, вдохновить разработчиков на возрождение старых франшиз. А может, кто-то даже возьмёт на вооружение технические находки сериала.
потому что ума не хватает. это тот самый дебил, который снял "Феминатор: Критические Дни" (Терминатор: Тёмные Судьбы)
Действительно за что их разогнали? подумаешь сделали игру оказавшуюся провалом и принесшую убытки, фигня какая
Настолько увлечённые, что ничего выдающегося создать не смогли, дак ещё и повестки нагнали)
Даже, прости господи, Гендергард имеет какой-никакой геймплей, а тут и этого не было.
увлеченные да, но не тем чем надо
Если бы игра была по типу Destiny или Borderlands, то игра бы нашла свою фанбазу, но это просто мультиплеер из Destiny с героями уродами. Зачем нужен еще один овервотч?
За своего парня заступается)
Наверное потому что он провалился? Какой-то странный режиссёр.
Пусть на диске купит // Константин Игоревич
Вот читаю это и понимаю, что Дэдпул выстрелил благодаря Рейнольдсу, а этот так, организатор съемочного процесса. А когда даёшь ему волю, получаются Темные судьбы и такие вот чудаковатые интервью
А это так и есть Рональдом и Хью весь сценарий и постановку все сами задумали , даже звук сами проробатовали.
Ну так пусть этот мэллер возьмет и профинансирует эту студию. А когда просpет все вложения - тогда перестанет задавать тупые вопросы. Или языком чесать не котлетки жрать?🤣🤣🤣 и фото поставили такое, будто он знатно обoсрался и присел в него😅😅😅
Никогда не слышал, чтобы хоть кто-то сказал, что нам было насрать на эту игру или фильм, просто хотелось денег, и было не охота работать, или не было идей, или мы рукожопы, поэтому игра каловая получилась. Признаем ошибку и сделаем выводы. Нет же, все увлеченные и впахивают, и совсем не виноваты, но так вышло. Не мы такие, жизнь такая. Хрен кто когда какую-то отвественность возьмет за провал, а если успех, то сбегаются и тычут в себя пальцем, какие они гении и трудолюбивые.
Жаль, что шестого термоса не закрыли // Александр Ковалёв
Шутник.
Понятно, что разработчикам навязали идею игры. Надеюсь, без работы они не останутся.
На руководство пусть наезжает. Там одни поехавшие.
За дундуков у Firewalk
Постоянный онлайн и микро - на кого рассчитывали? Если щяс таких до усрачки