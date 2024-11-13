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Concord 23.08.2024
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица, Научная фантастика
1.5 267 оценок

"Таких увлечённых разработчиков я ещё не встречал": режиссёр "Дэдпула" не понимает, почему Sony закрыла Concord

Lunersun
Новости

Создатель «Дэдпула» и «Терминатора: Тёмные судьбы» Тим Миллер не может смириться с закрытием Concord. В беседе с Rolling Stone режиссёр эпизода для грядущей антологии Secret Level признался, что искренне недоумевает, почему Sony свернула проект студии Firewalk:

Я не встречал команды разработчиков приятнее и увлечённее, чем ребята из Concord. Честно говоря, до сих пор не понимаю, почему у них не сложилось. Знаю, что они выкладывались по полной, и все они были очень талантливыми — просто сердце кровью обливается за них.

Похоже, эпизод в Secret Level станет последним напоминанием об игре. Впрочем, Миллер надеется, что это хоть как-то утешит разработчиков:

Серия получилась отличной. В ней правда чувствуется, насколько крутой могла бы стать игра. Если это всё, что останется от проекта — пусть команда знает, что старалась не зря.

В разговоре Миллер вспомнил и другие «уснувшие» серии вроде Mega Man и Unreal Tournament. Но при этом он верит, что его работа над шоу может придать новый импульс индустрии — например, вдохновить разработчиков на возрождение старых франшиз. А может, кто-то даже возьмёт на вооружение технические находки сериала.

-30
18
Комментарии: 18
Ваш комментарий
Инcайдер
режиссёр "Дэдпула" не понимает, почему Sony закрыла Concord

потому что ума не хватает. это тот самый дебил, который снял "Феминатор: Критические Дни" (Терминатор: Тёмные Судьбы)

25
Badghost

Действительно за что их разогнали? подумаешь сделали игру оказавшуюся провалом и принесшую убытки, фигня какая

14
shurasick876

Настолько увлечённые, что ничего выдающегося создать не смогли, дак ещё и повестки нагнали)

Даже, прости господи, Гендергард имеет какой-никакой геймплей, а тут и этого не было.

9
Tommy.

увлеченные да, но не тем чем надо

7
Алан Битаров

Если бы игра была по типу Destiny или Borderlands, то игра бы нашла свою фанбазу, но это просто мультиплеер из Destiny с героями уродами. Зачем нужен еще один овервотч?

6
Nifize

За своего парня заступается)

5
Usurper

Наверное потому что он провалился? Какой-то странный режиссёр.

4
Пользователь ВКонтакте

Пусть на диске купит // Константин Игоревич

4
Night Driving Avenger

Вот читаю это и понимаю, что Дэдпул выстрелил благодаря Рейнольдсу, а этот так, организатор съемочного процесса. А когда даёшь ему волю, получаются Темные судьбы и такие вот чудаковатые интервью

4
jax baron

А это так и есть Рональдом и Хью весь сценарий и постановку все сами задумали , даже звук сами проробатовали.

1
ipr0dex

Ну так пусть этот мэллер возьмет и профинансирует эту студию. А когда просpет все вложения - тогда перестанет задавать тупые вопросы. Или языком чесать не котлетки жрать?🤣🤣🤣 и фото поставили такое, будто он знатно обoсрался и присел в него😅😅😅

4
Чизбургер

Никогда не слышал, чтобы хоть кто-то сказал, что нам было насрать на эту игру или фильм, просто хотелось денег, и было не охота работать, или не было идей, или мы рукожопы, поэтому игра каловая получилась. Признаем ошибку и сделаем выводы. Нет же, все увлеченные и впахивают, и совсем не виноваты, но так вышло. Не мы такие, жизнь такая. Хрен кто когда какую-то отвественность возьмет за провал, а если успех, то сбегаются и тычут в себя пальцем, какие они гении и трудолюбивые.

2
Пользователь ВКонтакте

Жаль, что шестого термоса не закрыли // Александр Ковалёв

1
jax baron

Шутник.

1
Олег Дудин

Понятно, что разработчикам навязали идею игры. Надеюсь, без работы они не останутся.

1
JustA_NiceGuy

На руководство пусть наезжает. Там одни поехавшие.

0
UnendingOrvilleman
режиссёр "Дэдпула" не понимает, почему Sony закрыла Concord

За дундуков у Firewalk

0
jax baron

Постоянный онлайн и микро - на кого рассчитывали? Если щяс таких до усрачки

0