"Таких увлечённых разработчиков я ещё не встречал": режиссёр "Дэдпула" не понимает, почему Sony закрыла Concord

Создатель «Дэдпула» и «Терминатора: Тёмные судьбы» Тим Миллер не может смириться с закрытием Concord. В беседе с Rolling Stone режиссёр эпизода для грядущей антологии Secret Level признался, что искренне недоумевает, почему Sony свернула проект студии Firewalk:

Я не встречал команды разработчиков приятнее и увлечённее, чем ребята из Concord. Честно говоря, до сих пор не понимаю, почему у них не сложилось. Знаю, что они выкладывались по полной, и все они были очень талантливыми — просто сердце кровью обливается за них.

Похоже, эпизод в Secret Level станет последним напоминанием об игре. Впрочем, Миллер надеется, что это хоть как-то утешит разработчиков:

Серия получилась отличной. В ней правда чувствуется, насколько крутой могла бы стать игра. Если это всё, что останется от проекта — пусть команда знает, что старалась не зря.

В разговоре Миллер вспомнил и другие «уснувшие» серии вроде Mega Man и Unreal Tournament. Но при этом он верит, что его работа над шоу может придать новый импульс индустрии — например, вдохновить разработчиков на возрождение старых франшиз. А может, кто-то даже возьмёт на вооружение технические находки сериала.