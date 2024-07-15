В бета-версии Concord нашли упоминание PvE-режима

Бета-версия игры Concord в раннем доступе от Firewalk Studios продолжается, и разработчик объявил о продлении на один день. С 18 по 21 июля пройдет открытая бета-версия, в которой будет добавлена еще одна карта и новый режим "Контроль территорий". Однако, похоже, в PvP-шутере может появиться и другой неанонсированный контент, возможно, PvE.

Те, кто проверил титры бета-версии, обнаружили упоминания о PvE, причем несколько сотрудников были упомянуты. Возможно, в игре будет отдельный режим, но может быть и режим тренировки, в котором игроки будут изучать игровые механики в PvE-среде. Firewalk не подтвердила эту информацию, так что следите за новостями.

Concord выходит 23 августа для PS5 и PC. После запуска в игру будут бесплатно добавляться новые персонажи, карты и режимы, а также еженедельные кинематографические виньетки, рассказывающие о вселенной.