В новом ролике Concord показали около семи минут игрового процесса шутера

Новый геймплейный ролик Concord, опубликованный Game Informer, включает в себя около семи минут игрового процесса шутера "пять на пять", разрабатываемого Firewalk Studios эксклюзивно для PS5 и PC.

По мнению американского издания, Concord - это нечто среднее между Destiny и Overwatch, по-настоящему увлекательная игра с несомненным потенциалом. Пока что все впечатления положительные, и остается только дождаться даты релиза - 23 августа.

Таким образом, предварительные впечатления Game Informer резко контрастируют с тем негативным приемом, который публика оказала проекту, официально представленному во время последнего State of Play.

В июле состоится публичная бета-версия Concord, которую можно будет опробовать перед покупкой, что подтверждает уверенность Sony в Firewalk Studios, которая дебютирует в PlayStation Studios после приобретения компании.

В частности, Concord обещает предложить разнообразный состав персонажей, быть может даже чересчур, причем каждый герой будет оснащен уникальным снаряжением и способностями, которые будут иметь значение на поле боя, открывая целый ряд тактических возможностей во время матчей.

Мы сможем по-разному настраивать наших вольных стрелков, улучшать их способности, разблокировать скины и косметические аксессуары, но самое главное — мы сможем попробовать свои силы в различных режимах, включая территориальные условия, смертельные матчи и многое другое.

Конечно, опыт Concord должен развиваться со временем, выпуская периодические обновления, которые еще больше обогатят стартовый набор и раскроют интересные истории персонажей.