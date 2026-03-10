Боссы стали умнее, а битвы - сложнее: разработчики Concubine отчитались о прогрессе и поделились планами на будущее

Создатели ролевого фэнтези-экшена Concubine опубликовали обновленную дорожную карту развития проекта, в которой подробно рассказали о прогрессе, достигнутом после февральского обновления, и поделились планами на ближайшее будущее. Главным приоритетом для команды остается доработка ключевых механик, и значительная часть усилий была направлена на улучшение сражений с боссами.

Разработчики сообщили, что несколько боссов, которые ранее выполняли скорее структурную функцию, были полностью переработаны. Теперь они представляют собой полноценные сражения с уникальной механикой, улучшенными поведенческими паттернами и ярко выраженной индивидуальностью. Цель состояла в том, чтобы сделать каждую встречу с боссом механически отличимой и запоминающейся. По словам команды, битвы стали более реактивными, опасными, динамичными, а их прохождение приносит больше удовлетворения.

На данный момент пять основных боссов достигли желаемого уровня качества. Сейчас внимание команды сосредоточено на следующем противнике по имени Корсан. Ожидается, что это сражение привнесет новый ритм в боевую систему. Релиз намечен на 19 марта.

Помимо боев, дорожная карта освещает успехи и в других областях:

Базы игроков: В игру уже добавлены три полностью обустраиваемые базы (Дворец Тха, Зимний дворец и Лунный дворец). Планируется расширить это число до пяти к моменту выхода версии 1.0, а также добавить больше предметов для декорирования.

Локации: 16 из 19 запланированных статичных и случайных зон уже реализованы. Оставшиеся три находятся в разработке: команда занимается настройкой баланса, размещением врагов и общей полировкой.

Спутники: В игре теперь можно спасти пять из шести запланированных спутников. Последняя миссия по спасению появится до выхода полной версии.

Кастомизация: В игру добавлена косметика (макияж), ведется работа над исправлением ошибок. В будущем появятся татуировки, лак для ногтей и другие элементы.

Враги: 15 из 19 типов врагов и мини-боссов уже находятся в игре. Разработчики работают над тем, чтобы придать каждому из них уникальную индивидуальность.

В ближайших планах студии - внедрение системы развития (дерева навыков и заклинаний). Работа над ней начнется после мартовского обновления. Также в разработке находится система торговцев, улучшения оружия и брони, анимаций и визуальных эффектов.

Среди долгосрочных целей значатся "Бесконечная арена", продвинутые взаимодействия с боссами, питомцы и более глубокие системы прогрессии. Разработчики поблагодарили игроков за поддержку и пообещали поделиться более подробной информацией о грядущем обновлении 19 марта в ближайшее время.