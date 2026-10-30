Для экшена Concubine вышло хэллоуинское обновление

Разработчики экшена для взрослых Concubine выпустили патч 0.4.11, приуроченный к Хэллоуину. Ключевая новинка - хэллоуинская база Лунная палата. Разработчики проработали ее атмосферу, освещение, музыку и детали окружения, сделав локацию заметно мрачнее и загадочнее существующих баз.

Вместе с ней в игру добавят коллекцию декора и мебели: изысканные троны, диваны, клетки, канделябры, алтари, скелеты и тыквы. Часть предметов элегантна, часть - откровенно зловеща, так что собрать собственное хэллоуинское убежище можно будет на любой вкус. Палата также появилась на карте мира, а ее материалы, свет и фоновое аудио дополнительно настроили.

Ещё одно пополнение - костюм суккуба: рога, крылья и темные соблазнительные детали. Подойдёт и для прогулок по Лунной палате, и для боя- если вы любите экспериментировать с внешностью персонажа.

Приоритеты разработчиков на ближайшее время - стабильность и завершение поддержки контроллеров. Разработчики благодарят сообщество за терпение, отзывы, сообщения об ошибках и поддержку в раннем доступе.