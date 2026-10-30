ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Concubine 13.10.2025
Ролевая, Инди, От третьего лица, Фэнтези
5.6 89 оценок

Для экшена Concubine вышло хэллоуинское обновление

2BLaraSex 2BLaraSex

Разработчики экшена для взрослых Concubine выпустили патч 0.4.11, приуроченный к Хэллоуину. Ключевая новинка - хэллоуинская база Лунная палата. Разработчики проработали ее атмосферу, освещение, музыку и детали окружения, сделав локацию заметно мрачнее и загадочнее существующих баз.

Вместе с ней в игру добавят коллекцию декора и мебели: изысканные троны, диваны, клетки, канделябры, алтари, скелеты и тыквы. Часть предметов элегантна, часть - откровенно зловеща, так что собрать собственное хэллоуинское убежище можно будет на любой вкус. Палата также появилась на карте мира, а ее материалы, свет и фоновое аудио дополнительно настроили.

Ещё одно пополнение - костюм суккуба: рога, крылья и темные соблазнительные детали. Подойдёт и для прогулок по Лунной палате, и для боя- если вы любите экспериментировать с внешностью персонажа.

Приоритеты разработчиков на ближайшее время - стабильность и завершение поддержки контроллеров. Разработчики благодарят сообщество за терпение, отзывы, сообщения об ошибках и поддержку в раннем доступе.

ПК 8 Скриншоты 1 Обновления 5
18
0
Комментарии:  0
Ваш комментарий