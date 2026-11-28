Разработчики экшена для взрослых Concubine выпустили обновление 0.5.1, которое оказалось масштабнее, чем предполагалось ранее. Апдейт уже доступен в игре.

Главное нововведение - физика покачивания груди в режиме кастомизации и в режиме позирования. Она работает как для главной героини, так и для компаньонок. Игроки могут взаимодействовать с физикой вручную - зажав среднюю кнопку мыши или левый стик геймпада. Кроме того, в кастомизации появился ползунок "Упругость груди", регулирующий степень покачивания; его значение применяется только в кастомизации и режиме позирования.

В режим позирования добавлены танцевальные анимации, а в кастомизацию - новые позы. Набор брони Леони пополнился наручами и поясом.

Обновлены иконки юбок Armor of Leoni, Sand Serpent и Empress, а также иконки причесок. Исправлена проблема с морфингом костюма Harem Whisper. Джафару добавили анимации сидения, движения глаз и моргание, обновили окружение, материалы и ракурс камеры. Алхимик получил новые анимации и моргание, а звуки бульканья вокруг него стали тише. Дестану добавили случайные анимации бездействия, Туне - моргание. У кузнеца оружия улучшены камера и освещение.

Оптимизированы шейдеры и текстуры листвы, листва в крепости Йедикуле, тени и материалы в отдельных локациях и на комплектах брони, меши NPC, а также иконки предметов, зелий, белья и портреты персонажей.

Среди исправлений: обычные атаки больше не оглушают врагов и не вводят их в стан-лок; враги не останавливаются на мгновение при приближении к игроку для атаки; ноги компаньонов в режиме позирования больше не выглядят так, будто на них каблуки, если экипировка этого не предполагает; кольца и браслеты получили опцию прямого снаряжения во вторичный слот; исправлено несоответствие визуальной части татуировок Rose Cat и Purple Rose Gem, а также проблема с анимацией Алхимика.

Следующее обновление планируется через три недели разработки - ориентировочно к 17 декабря, к началу зимней распродажи Steam. Основной фокус декабря - улучшение боя и ИИ компаньонов: масштабирование специальных атак, разнообразие врагов, управление выносливостью, баланс щитов, поведение компаньонов в бою, лечение и дистанция следования.