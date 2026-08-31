Фэнтези-экшен для взрослых Concubine получил масштабный патч 0.4.7 и первую скидку 20%

Разработчики мрачного фэнтези-экшена Concubine приготовили двойной сюрприз: масштабное обновление 0.4.7, а вместе с ним - первую в истории игры скидку 20%. Обновление уже доступно для всех владельцев. Этот патч - не просто исправление багов, а полноценное расширение контента и глубокая работа над системными механиками.

В обновление добавили новый элитный бронекомплект "Пустынная принцесса" одиннадцатого уровня, созданный по концепции сообщества, - он выпадает с сильных врагов и из сундуков. Также у торговки Люсьеты появился бельевой сет "Обсидиановое искушение", отлично подходящий для комбинирования образов и создания скриншотов.

Продолжается работа над поддержкой геймпада: в инвентаре уже появилась навигация, управление быстрым переносом, скрытием экипировки и выбросом вещей, а само управление теперь подстраивается под выбранный предмет и количество активных компаньонов.

Серьезно переработан инвентарь. Теперь предметы можно продавать мгновенно, зажав Ctrl и кликнув правой кнопкой мыши, - без лишних подтверждений. А быстрый перенос вещей компаньонам работает нажатием клавиш 1, 2, 3 или 4 прямо при наведении на предмет. К тому же выбранные особые атаки больше не сбрасываются при смене оружия, если оно поддерживает ту же способность.

Улучшена производительность: открытие инвентаря Люсьеты стало заметно быстрее. Проведены балансные правки для Саломеи, а также визуально доработали Гарем, зону Фаворитки, Гранд-Базар и Топкапы. Множество комплектов брони получили улучшенные ткани, морфы и материалы - исправлены проблемы с клиппингом и посадкой на теле персонажа для целого ряда комплектов.

Кроме того, разработчики закрыли десятки багов. В ближайших планах разработчиков - устранение зависаний во Дворце, затем полноценная поддержка геймпада к концу сентября, а после этого - долгожданные поддержка модов и достижения в Steam.