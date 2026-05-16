Обнаженка, прокачка и магия: для эротической экшен-RPG "Concubine" вышло масштабное обновление 0.4.0

Разработчики эротической экшен-RPG Concubine выпустили крупное обновление 0.4.0, которое полностью перерабатывает систему прогрессии персонажей и вносит важные изменения в механику магии и боя. Патч, наконец, добавляет долгожданное Дерево навыков, а также решает множество проблем с визуальной частью, включая доработки фильтра наготы.

Обновление, которое готовилось несколько месяцев, меняет подход к развитию персонажей. Теперь как главный герой, так и каждый из его спутников получили собственные ветки навыков и атрибутов. Развивать членов отряда можно даже когда они не в активной группе - это позволяет готовить разные билды к будущим сложным встречам.

Ключевая особенность патча - глубокая система прокачки, позволяющая вкладывать очки в оружейное, боевое и магическое мастерство. Бои стали плавнее и отзывчивее: переработаны анимации атак, улучшены звуковые эффекты и тайминги. Особое внимание уделено яростным атакам для двуручных мечей, топоров, булав и кинжалов. Улучшена анимация бега и переходы между ударами - игра перестает заикаться во время схваток.

В обновлении 0.4.0 добавили три новых заклинания, привязанных к дереву навыков: "Пелена обреченности", "Ядовитый шторм" и "Божественная благодать". Последнее - полноценная лечащая магия, которую спутники теперь используют сами, делая выживание отряда менее ручным. Чтобы магия не обесценила зелья, их длительность урезали с 60 до 30 секунд. Боссы при этом получили иммунитет к оглушению от "Ядовитого шторма". В итоге магия перестала быть просто украшением и стала полноценной веткой развития.

Не обошлось и без щекотливых тем. В обновлении 0.4.0 для игры фильтр наготы претерпел комплексную переработку: разработчики не только визуально улучшили слой "минимального белья", сделав его аккуратнее, но и полностью обновили базовую женскую модель для корректного отображения переключений, а также исправили множество технических багов, из-за которых персонажи ошибочно появлялись полностью голыми в меню выбора, редакторе кастомизации и режиме свободных поз. Дополнительно была проведена оптимизация шейдеров кожи и подготовлена почва для будущей системы нижнего белья, которая появится в ближайших патчах.

Патч содержит огромный список других исправлений. Исправлены баги с застреванием врагов, проблемы с производительностью в локации и улучшена работа тумана на низких настройках графики. Разработчики благодарят сообщество за терпение и напоминают, что Дерево навыков будет расширяться и балансироваться по ходу раннего доступа.