Разработчики Concubine поделились успехами игры в раннем доступе и планами на будущее, включая локализацию на русский

Всего через несколько дней после выхода в ранний доступ, игра Concubine демонстрирует хорошие результаты, и ее разработчики решили поделиться радостными новостями с сообществом, а также рассказать о ближайших планах.

Первый проект студии всего за пять дней собрал неплохую аудиторию: 5500 игроков; 42000 добавлений в список желаемого; 5700 подписчиков; 110 отзывов, из которых 81% положительные; более 1350 участников в сообществе Discord; 113 сторонников на Patreon.

Невероятный старт для нашей самой первой игры! - отмечает команда.

Разработчики подчеркивают, что, несмотря на обнадеживающее начало, Concubine предстоит долгий путь развития. В ближайшие недели команда планирует перейти на режим еженедельных обновлений. Основные усилия будут сосредоточены на двух ключевых задачах: завершение работы над обучением и локализации. Поддержка 13 языков не появится моментально, но разработчики планируют внедрить ее в течение месяца, в том числе и русский язык.

Помимо основных вех, обозначенных на дорожной карте, студия продолжит полировать боевую систему, добавлять оптимизацию и вводить цветовые вариации для костюмов, чтобы сделать кастомизацию персонажей еще интереснее.

В данный момент Concubine можно купить в раннем доступе в Steam за 550 рублей.