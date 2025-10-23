ЧАТ ИГРЫ
Concubine 13.10.2025
Ролевая, Инди, От третьего лица, Фэнтези
5.6 34 оценки

Разработчики Concubine поделились успехами игры в раннем доступе и планами на будущее, включая локализацию на русский

2BLaraSex 2BLaraSex

Всего через несколько дней после выхода в ранний доступ, игра Concubine демонстрирует хорошие результаты, и ее разработчики решили поделиться радостными новостями с сообществом, а также рассказать о ближайших планах.

Первый проект студии всего за пять дней собрал неплохую аудиторию: 5500 игроков; 42000 добавлений в список желаемого; 5700 подписчиков; 110 отзывов, из которых 81% положительные; более 1350 участников в сообществе Discord; 113 сторонников на Patreon.

Невероятный старт для нашей самой первой игры! - отмечает команда.

Разработчики подчеркивают, что, несмотря на обнадеживающее начало, Concubine предстоит долгий путь развития. В ближайшие недели команда планирует перейти на режим еженедельных обновлений. Основные усилия будут сосредоточены на двух ключевых задачах: завершение работы над обучением и локализации. Поддержка 13 языков не появится моментально, но разработчики планируют внедрить ее в течение месяца, в том числе и русский язык.

Помимо основных вех, обозначенных на дорожной карте, студия продолжит полировать боевую систему, добавлять оптимизацию и вводить цветовые вариации для костюмов, чтобы сделать кастомизацию персонажей еще интереснее.

В данный момент Concubine можно купить в раннем доступе в Steam за 550 рублей.

16
14
Комментарии:  14
Alex40001

а где успех то?

3
Giggity

Как обычно чуть дальше заголовка, но ты скажешь да какой это успех, но опять же , там написано что для первой игры студии это успех

2
Alex40001 Giggity

для первой игры одного человека который ее выложил на какойто файлообменник гдето на задворках интернетов это успех

в стиме это не успех от слова совсем

4
-zotik-

Как это не видно успех? Мальчики увидили почти голую тётю и надобавляли в желаемое)

4
KPAHbl4

это не игра это лютый шлак. геймплей, анимации, боевая система да абсолютно всё отстойно. ну ладно а как же то ради чего это вообще можно запустить - сиськи! а сиськи здесь тоже отстойные! хуже физика сисек только в играх где нет физики сисек)) получается и как игра фуфло и как симулятор трясущихся сисек тоже фуфло. я огорчен((

3
White Dope

ляяя....

Rаyden

У кривой упоротой She Will Punish Them появился кривой упоротый клон :) Первая мысль, что китайцы как обычно продолжают жечь напалмом, но разрабы оказались откуда-то из Турции-Финляндии...

Yoshemitsu

Очередное гувно для малолетних китайских дрочеров? Как интрересно (нет)

Если вчерашнее тако-же гувно

We’ve reached 5500 players, 42,000 wishlists, 5700 followers, 110 reviews (with 81% positive), a Discord community of 1,350 members, and 113 supporters on Patreon in five days. Not a bad start for our very first game! 🎉

Сам себя не похвалишь - никто не похвалит. Я скорее поверю что игру купило 117 человек написавшие обзор.

Finni24

кака