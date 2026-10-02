Слэшер для взрослых Concubine получил новый масштабный патч, улучшающий визуал, боевку и поддержку геймпадов

Разработчики экшн-слэшера Concubine выпустили крупное обновление 0.4.9, которое стало значительным шагом вперёд в развитии игры. Основное внимание в этом цикле разработки было уделено поддержке геймпадов, но также добавлен новый контент, улучшена экипировка и проведена очередная волна правок.

В магазине Люсиеты появился новый комплект белья Sweet Hearts. Разработчики надеются, что финальный дизайн оправдает ожидания игроков и вдохновит на множество снимков в режиме фото.

Основные усилия ушли на адаптацию меню и интерфейсов под геймпад. Теперь контроллер работает в главном меню, меню паузы, выборе компаньона и диалогах с NPC. Также улучшены мертвые зоны геймпада, троттлинг ввода и скрытие курсора мыши при переключении на контроллер. Древо навыков начинает получать поддержку геймпада - по узлам можно перемещаться, но назначение очков и применение изменений ещё требуют доработки.

Разработчики продолжили дорабатывать существующую броню и одежду: улучшена ткань, посадка на персонаже, деформация при движении, устранены ошибки с проваливанием деталей друг в друга и улучшено качество отображения.

Бой с копьем получил дополнительную полировку специальной и яростной атак, включая обновленные реакции на попадания и баланс выносливости. Исправлены проблемы с анимацией бездействия при бое двумя оружиями и позиционированием рук во время некоторых атак.

Продолжена работа над миром и окружением: улучшена навигация в таких областях, как Румели и лагерь бандитов, проведена дополнительная оптимизация, а также улучшены звук, освещение, туман и атмосфера в нескольких локациях. Ведется работа над новым контентом окружения, который готовится к будущему обновлению.

Поддержка контроллеров останется одним из главных приоритетов и после 0.4.9. Параллельно разработчики планируют более широко взглянуть на производительность и улучшения анимаций, а также продолжить работу в рамках подготовки к грядущему хэллоуинскому обновлению.