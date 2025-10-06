В Steam вышла демо-версия фэнтези-экшена Concubine, в которой предстоит играть за наложницу-убийцу

Студия-разработчик Upgrade Entertainment выпустила в Steam демо-версию своей фэнтезийной экшен-РПГ Concubine. Как сообщается в официальном анонсе, это "короткий, но полноценный опыт", призванный познакомить игроков с ключевыми механиками проекта до его релиза в раннем доступе, который состоится 13 октября.

Разработчики описывают игру, как эмоциональную, мрачную ARPG в жанре hack & slash. Полностью настройте свою наложницу и трех ее подруг с помощью продвинутого редактора персонажей. Станьте личным убийцей султана и добудьте сексуальные наряды, мощное оружие и мистические способности.

Основные функции, представленные в демо-версии:



- Полная кастомизация персонажа: Демо позволит игрокам изучить систему кастомизации, чтобы создать уникальную внешность и стиль своей наложницы.

- Исследования и бои: Полноценного обучения пока нет, но игроки смогут посетить три случайные локации, наполненные врагами и добычей. Дерево навыков еще не добавлено в игру, однако доступны специальные атаки, легкие и тяжелые удары, а также возможность менять оружие прямо во время боя.

- Снаряжение и награды: Подземелья в демо-версии заблокированы, поэтому нанять спутников не получится. Однако за очистку каждой локации игроки будут получать изумруды и золото, на которые можно приобрести новое оружие, броню и косметические предметы. Ассортимент торговцев обновляется каждые 5 уровней персонажа.

- Декорирование и позы: Заработанные изумруды можно потратить на предметы декора, а затем использовать специальный режим, чтобы создать красивую сцену с персонажем и сделать эффектные скриншоты.