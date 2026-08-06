Condemned 2: Bloodshot спустя 18 лет вышла на ПК благодаря неофициальному порту с Xbox 360

Condemned 2: Bloodshot — экшен-хоррор с видом от первого лица, вышедший на Xbox 360 и PlayStation 3 в 2008 году. Хотя первая Condemned получила версию для ПК, её продолжение так и не выходило на этой платформе. Теперь, спустя 18 лет, для игры наконец появился неофициальный ПК-порт.

Игра построена на двух основных составляющих: боевой системе и системе криминалистического расследования. Бои сосредоточены на оружии ближнего боя, хотя огнестрельное оружие также встречается. Игроки могут использовать предметы окружения, сражаться голыми кулаками, бросать кирпичи и бутылки, выполнять комбо, применять добивания с использованием окружения, а также расследовать места преступлений с помощью GPS-устройства, спектрометра, цифровой камеры и ультрафиолетового фонаря.

Во время расследований необходимо выбирать подходящий криминалистический инструмент, изучать улики и отвечать на вопросы о произошедшем. Правильные ответы открывают дополнительные сюжетные детали, новые диалоги и повышают итоговую оценку, позволяя разблокировать награды, включая кастеты, бронежилет и кобуру для оружия.

Как и все проекты, основанные на рекомпиляции, Condemned2Recomp не содержит внутриигровых ресурсов. Для запуска потребуется копия версии Condemned 2: Bloodshot для Xbox 360.

Скачать этот неофициальный ПК-порт Condemned 2 можно ссылке выше.