Грядёт переиздание? Condemned: Criminal Origins исчезла из цифровых магазинов

Культовый хоррор от Monolith Productions — Condemned: Criminal Origins — внезапно пропал из Steam и магазина Xbox. Игра больше не доступна для покупки, хотя ранее продавалась без ограничений.

На момент публикации ни Sega, ни Monolith официально не прокомментировали причину удаления. Владельцы, купившие игру ранее, по-прежнему могут загрузить её из библиотеки.

Condemned: Criminal Origins вышла в 2005 году и стала одной из первых игр для Xbox 360, позже появившись на ПК. Проект получил признание за мрачную атмосферу, реалистичные ближние схватки и сильную историю, вдохновившую множество последующих хорроров.

Неизвестно, связано ли исчезновение с истечением лицензий или планами по переизданию.