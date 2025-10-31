Грядёт переиздание? Condemned: Criminal Origins исчезла из цифровых магазинов

Культовый хоррор от Monolith Productions — Condemned: Criminal Origins — внезапно пропал из Steam и магазина Xbox. Игра больше не доступна для покупки, хотя ранее продавалась без ограничений.
На момент публикации ни Sega, ни Monolith официально не прокомментировали причину удаления. Владельцы, купившие игру ранее, по-прежнему могут загрузить её из библиотеки.
Condemned: Criminal Origins вышла в 2005 году и стала одной из первых игр для Xbox 360, позже появившись на ПК. Проект получил признание за мрачную атмосферу, реалистичные ближние схватки и сильную историю, вдохновившую множество последующих хорроров.
Неизвестно, связано ли исчезновение с истечением лицензий или планами по переизданию.
Лет в 13 знатно с неё просерался, хотя другие хороры не пугали)
Обалденная игра, эмбиент шикарный! Я к 30 годам её играл, фундамент детской больницы отложил)
Игра отличная, но во многих старых играх был эмбиент отличный, звуковое сопровождение, это сейчас про музыку вообще забыли в хоррор играх
"ни Monolith официально не прокомментировали" - Автор дебил?;) Monolith закрыли несколько месяцев назад.
Да просто лицензия кончилась, а так как монолит ликвидировали предупреждать и некому. Очень жалко, так скоро и серия фир исчезнет а потом дилогия шедов оф вар
Похоже на истину
Топовая игра своего времени ,одна из лучших за всю историю . Полноценный ремейк для неё был бы очень кстати. Ещё бы к серии F.E.A.R. тоже.
Ой сейчас барыги активизируются на плати ру.
Монолит непрокоментировали 🤣🤣🤣 автор базу дал.
Крутая игра. Вторая часть тоже огонь,жаль до пк так и не добралась.
А если сейчас залететь в нее будет интересно? А то я ее пропустил(
Вполне. Хоррорная составляющая ещё не устарела.
Возможно, лучше всего искать игру в зелёных сторах, т.к. там авторы могли вшить несколько фанатских патчей, чтобы игра не крашилась на современных Windows.
очень надеюсь на ремейк или ремастер уровня halo
Вовремя забрал