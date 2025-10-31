ЧАТ ИГРЫ
Condemned: Criminal Origins 15.11.2005
Экшен, Ужасы, От первого лица
8.7 825 оценок

Грядёт переиздание? Condemned: Criminal Origins исчезла из цифровых магазинов

monk70 monk70

Культовый хоррор от Monolith Productions — Condemned: Criminal Origins — внезапно пропал из Steam и магазина Xbox. Игра больше не доступна для покупки, хотя ранее продавалась без ограничений.

На момент публикации ни Sega, ни Monolith официально не прокомментировали причину удаления. Владельцы, купившие игру ранее, по-прежнему могут загрузить её из библиотеки.

Condemned: Criminal Origins вышла в 2005 году и стала одной из первых игр для Xbox 360, позже появившись на ПК. Проект получил признание за мрачную атмосферу, реалистичные ближние схватки и сильную историю, вдохновившую множество последующих хорроров.

Неизвестно, связано ли исчезновение с истечением лицензий или планами по переизданию.

Dark1994

Лет в 13 знатно с неё просерался, хотя другие хороры не пугали)

BigTrain

Обалденная игра, эмбиент шикарный! Я к 30 годам её играл, фундамент детской больницы отложил)

Денис Сидоров 5 BigTrain

Игра отличная, но во многих старых играх был эмбиент отличный, звуковое сопровождение, это сейчас про музыку вообще забыли в хоррор играх

ClammyUlmace

"ни Monolith официально не прокомментировали" - Автор дебил?;) Monolith закрыли несколько месяцев назад.

agula98

Да просто лицензия кончилась, а так как монолит ликвидировали предупреждать и некому. Очень жалко, так скоро и серия фир исчезнет а потом дилогия шедов оф вар

K0t Felix

Похоже на истину

JackBV

Топовая игра своего времени ,одна из лучших за всю историю . Полноценный ремейк для неё был бы очень кстати. Ещё бы к серии F.E.A.R. тоже.

Punisher1

Ой сейчас барыги активизируются на плати ру.

Punisher1

Монолит непрокоментировали 🤣🤣🤣 автор базу дал.

XxX BIG

Крутая игра. Вторая часть тоже огонь,жаль до пк так и не добралась.

JAPАN

А если сейчас залететь в нее будет интересно? А то я ее пропустил(

Danny Lamb

Вполне. Хоррорная составляющая ещё не устарела.

Возможно, лучше всего искать игру в зелёных сторах, т.к. там авторы могли вшить несколько фанатских патчей, чтобы игра не крашилась на современных Windows.

WerGC

очень надеюсь на ремейк или ремастер уровня halo

shit again

Вовремя забрал