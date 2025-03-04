Игра Condemned Criminal Origins может получить полноценный ремастер на ПК

Может ли вернуться брутальный хоррор Condemned от Monolith, известной по таким играм, как FEAR, Blood и No One Lives Forever?

Один из бывших руководителей Monolith и разработчик студии Nightdive, похоже, думают так же.

В 2005 году, вслед за успешным проектом Monolith, FEAR, на свет появилась игра Condemned Criminal Origins. Этот захватывающий шутер от первого лица предлагает вам вступить в бой, используя в качестве оружия свинцовые трубы, деревянные доски и любые другие подручные предметы.

Через три года вышла вторая часть - Condemned 2: Bloodshot. Особенно напряжёнными и пугающими оказались первые уровни этой игры.

Однако по какой-то причине Condemned 2 так и не вышла на ПК. Теперь, когда компания Monolith была закрыта Warner Bros., кажется, что серия шутеров и хоррор-игр канула в небытие. Но, возможно, это не так.

Джейс Холл, соучредитель Monolith и генеральный директор Twin Galaxies, сделал заявление. В Twitter/X один из фанатов Condemned с энтузиазмом призвал Холла начать работу над ремейком. «Не убивайте нашу любимую игру без причины», - писали они. «Давайте начнём», - ответил Холл, и его слова вселили надежду на возобновление проекта.

«Я посмотрю, что можно сделать», - пишет Холл. «Не могу дать никаких обещаний. Пожалуйста, не ждите ничего хорошего. Мне потребуется некоторое время». Для поклонников Condemned это может быть хорошим знаком того, что ещё не все надежды потеряны. Но это ещё не всё.

Сэмюэль Вильярреал - ведущий разработчик движка Kex Engine в Nightdive - технологии, которого поддерживает все ремастеры Nightdive.

Отвечая Холлу напрямую, Вильярреал просто говорит, что «мы любим делать переиздание на современных платформах, если когда-нибудь появится такая возможность». Подливая немного масла в огонь домыслов, Nightdive ранее сообщила, что считает No One Lives Forever, своим «белым китом» и пытается выследить правообладателей.