Армии, морские сражения и тёмные проклятия: представлен CONQ: Crown of No Quarter - мрачный экшен выйдет в 2027 году

Состоялся дебют CONQ: Crown of No Quarter — мрачного тактического экшена от студии Athena Game, действие которого разворачивается в фэнтезийном чистилище. Релиз игры запланирован на 2027 год.

По сюжету главный герой рассчитывал на славную загробную жизнь, однако вместо этого оказался в беспощадном мире, получившем название «железная петля». Покинуть его невозможно, а смерть не приносит освобождения. Игроку предстоит сражаться с армиями из разных исторических эпох и попытаться вырваться из бесконечного цикла.

CONQ сочетает непосредственное участие в сражениях с элементами тактики в реальном времени. Игрок сможет лично вступать в ближний бой и одновременно отдавать приказы подконтрольным отрядам. Разработчики обещают масштабные столкновения с участием сотен бойцов и бесшовный переход между сражениями на суше и море.

Одной из особенностей станут флотилии кораблей, а ход сражений позволят менять сверхъестественные способности. В частности, заявлены тёмные проклятия, возможность призывать легионы нежити и воздействовать на боевой дух противника. Также игроки смогут присоединяться к различным фракциям, сталкивая между собой воинов разных эпох.

CONQ: Crown of No Quarter разрабатывается для PS5 и ПК. Страница игры в Steam также подтверждает одиночный режим, онлайновый кооператив и кроссплатформенный мультиплеер. На данный момент выход запланирован на 2027 год, более точная дата не объявлена.

Игра получила возрастной рейтинг ESRB Mature 17+ за кровь и насилие.