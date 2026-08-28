CONQUISTA: Tide of Wills превратит жизнь обычных граждан в двигатель истории целой нации

Shueisha Games анонсировала необычный гибрид симулятора колонизации и стратегии 4X, в котором решения отдельных жителей способны перерасти в восстания, войны и изменение границ государств

Shueisha Games и японская студия MicroSimulation анонсировали CONQUISTA: Tide of Wills — стратегическую игру, объединяющую симулятор колонизации с механиками 4X. Релиз на ПК через Steam запланирован на лето 2027 года. Игра будет доступна на английском, японском, традиционном и упрощённом китайском языках.

В CONQUISTA: Tide of Wills игроку предстоит начать практически с нуля: собрать необходимые ресурсы, вырубать леса, строить первые дома и постепенно развивать небольшое поселение в полноценный город, а затем и могущественную нацию. Однако главным отличием проекта от привычных градостроительных симуляторов станет то, что население здесь выступает не просто источником рабочих рук.

Каждый гражданин получит собственное имя, профессию и распорядок жизни. Люди будут работать, ходить за покупками, посещать таверны и взаимодействовать друг с другом. Все эти повседневные действия постепенно формируют экономику и общество государства.

При этом у жителей будут собственные желания и разочарования. Разработчики называют достаточно сильные коллективные стремления «Страстями». Именно они способны запускать события, которые игрок не всегда сможет полностью контролировать.

Например, слух, появившийся в таверне, может перерасти в восстание и в конечном итоге повлиять на границы государств. Исследователь, желающий увидеть неизвестные земли, способен самостоятельно отправиться в экспедицию. Странствующий торговец может обнаружить выгодную возможность и пересечь границу, перевозя богатства между странами. А группа граждан даже способна самостоятельно основать новое поселение и объявить его независимым.

Получается довольно любопытная концепция: история государства в CONQUISTA начинается не обязательно с решения правителя. Иногда её причиной становится самое обычное событие среди жителей. Небольшая история, которой поделились несколько человек, может привести к созданию политического союза, а недовольство населения — изменить устройство целой страны.

При этом игроку не придётся только наблюдать за происходящим. Правитель сможет реагировать на требования граждан, поддерживать их инициативы или подавлять недовольство силой. Именно эти решения будут определять дальнейшее развитие государства.

Другой важной частью игры станет классическая для 4X-сратегий борьба с соседними державами. Дипломатия позволит укреплять отношения с другими странами с помощью дани, торговли и союзов. Альтернативой станет военная экспансия: игрок сможет собрать армию и захватывать новые территории. При масштабных конфликтах в сражениях будут участвовать сотни отрядов.

Таким образом, CONQUISTA: Tide of Wills предлагает сразу два разных пути развития. Государство можно строить через торговлю, дипломатические отношения и сотрудничество либо превратить его в военную державу, расширяющую свои владения силой. Причём сами дипломатия и войны здесь должны быть не просто инструментами достижения победы, а результатом решений, принимаемых на протяжении развития страны.

Отдельное внимание разработчики уделяют процедурной генерации. Рельеф, соседние государства и население будут меняться от прохождения к прохождению, поэтому одна и та же стратегия не гарантирует успеха в новом мире.

Руководитель разработки MicroSimulation Нагахиро Энацу объяснил, что команда хотела создать симулятор, в котором масштабные изменения городов и государств были бы непосредственно связаны с жизнью отдельных людей. По его словам, иногда жители будут действовать независимо от намерений игрока и приводить к неожиданным результатам.

Именно эта непредсказуемость может стать главным достоинством CONQUISTA: Tide of Wills. Во многих стратегиях население существует прежде всего как статистика, тогда как здесь разработчики хотят превратить отдельных граждан в полноценный источник событий. В результате игроку предстоит не столько полностью контролировать историю, сколько постоянно реагировать на неё и пытаться направить хаотичное развитие своей страны в нужное русло.

CONQUISTA: Tide of Wills выйдет на ПК через Steam летом 2027 года.