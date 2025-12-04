Изометрический хоррор Conscript получил обновление Director's Cut с новой сложностью, предметами, достижениями и другим

Team17 и разработчик-одиночка Джордан Мочи выпустили крупное обновление Director’s Cut для Conscript, исторической игры в жанре survival horror, которое добавляет множество новых функций и испытаний, повышающих качество игры.
Действие Conscript разворачивается во время Первой мировой войны. Одинокий французский солдат должен пробираться по извилистым окопам, искать скудные припасы и решать сложные головоломки, борясь за выживание в самом жестоком и ужасающем конфликте в истории человечества. Испытайте удостоенную наград интерпретацию ужасов битвы при Вердене, расширенную и доработанную, чтобы воплотить в жизнь концепцию Conscript, творения, над которым Джордан Мочи работал с любовью почти десять лет.
Ключевые особенности Conscript: Director’s Cut:
- Сложность «Шок» — новый брутальный режим с более сильными врагами и более скудными ресурсами.
- Хардкорный режим (перманентная смерть) — опциональная перманентная смерть.
- Движение во время стрельбы — движение во время стрельбы или сохранение стиля «стой и стреляй» из классических survival horror.
- Дополнительные комнаты и короткие пути — изменения в дизайне уровней для улучшения темпа и беспрепятственного исследования.
- Новые предметы и разблокируемые возможности — 14 новых предметов и улучшений для разблокировки, включая маркеры на карте и дополнительные слоты для инвентаря.
- Улучшения качества жизни — бесконечная выносливость вне боя, более плавное управление ресурсами и многое другое.
- Особенности — дополнительные визуальные подсказки и варианты управления.
- Новые достижения — 8 новых испытаний для тех, кто стремится к завершению игры.