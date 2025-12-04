ЧАТ ИГРЫ
Conscript 23.07.2024
Экшен, Адвенчура, Выживание, Ужасы, Инди, Вид сверху
6.6 55 оценок

Изометрический хоррор Conscript получил обновление Director's Cut с новой сложностью, предметами, достижениями и другим

monk70 monk70

Team17 и разработчик-одиночка Джордан Мочи выпустили крупное обновление Director’s Cut для Conscript, исторической игры в жанре survival horror, которое добавляет множество новых функций и испытаний, повышающих качество игры.

Действие Conscript разворачивается во время Первой мировой войны. Одинокий французский солдат должен пробираться по извилистым окопам, искать скудные припасы и решать сложные головоломки, борясь за выживание в самом жестоком и ужасающем конфликте в истории человечества. Испытайте удостоенную наград интерпретацию ужасов битвы при Вердене, расширенную и доработанную, чтобы воплотить в жизнь концепцию Conscript, творения, над которым Джордан Мочи работал с любовью почти десять лет.

Ключевые особенности Conscript: Director’s Cut:

  • Сложность «Шок» — новый брутальный режим с более сильными врагами и более скудными ресурсами.
  • Хардкорный режим (перманентная смерть) — опциональная перманентная смерть.
  • Движение во время стрельбы — движение во время стрельбы или сохранение стиля «стой и стреляй» из классических survival horror.
  • Дополнительные комнаты и короткие пути — изменения в дизайне уровней для улучшения темпа и беспрепятственного исследования.
  • Новые предметы и разблокируемые возможности — 14 новых предметов и улучшений для разблокировки, включая маркеры на карте и дополнительные слоты для инвентаря.
  • Улучшения качества жизни — бесконечная выносливость вне боя, более плавное управление ресурсами и многое другое.
  • Особенности — дополнительные визуальные подсказки и варианты управления.
  • Новые достижения — 8 новых испытаний для тех, кто стремится к завершению игры.
