Пиксельный хоррор на тему Первой мировой войны Conscript стартует 23 июля

Игра ужасов на выживание CONSCRIPT о Первой мировой войне выйдет на PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch и ПК в Steam, Epic Games Store и GOG 23 июля, объявили издатель Team17 и разработчик Catchweight Studio. Новая демоверсия уже доступна для ПК в рамках Steam Next Fest с 10 по 17 июня. Предварительные заказы также доступны на всех платформах, за исключением Switch, где предварительные заказы откроются 25 июня.

CONSCRIPT — это игра ужасов на выживание, вдохновленная классикой жанра, действие которой происходит в 1916 году во время Первой мировой войны. CONSCRIPT объединит все карательные механики старых игр ужасов в единый, напряженный и уникальный опыт.

В CONSCRIPT вы играете за французского солдата, который ищет своего пропавшего без вести брата во время битвы при Вердене. Сможете ли вы обыскать извилистые траншеи, пройти по захваченным фортам и пересечь нейтральную полосу, чтобы найти его, и убедиться, что дом не будет разрушен?