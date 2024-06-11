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CONSCRIPT 2024 г.
Экшен, Адвенчура, Выживание, Ужасы, Инди, Вид сверху
6.4 34 оценки

Пиксельный хоррор на тему Первой мировой войны Conscript стартует 23 июля

monk70
Новости

Игра ужасов на выживание CONSCRIPT о Первой мировой войне выйдет на PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch и ПК в Steam, Epic Games Store и GOG 23 июля, объявили издатель Team17 и разработчик Catchweight Studio. Новая демоверсия уже доступна для ПК в рамках Steam Next Fest с 10 по 17 июня. Предварительные заказы также доступны на всех платформах, за исключением Switch, где предварительные заказы откроются 25 июня.

CONSCRIPT — это игра ужасов на выживание, вдохновленная классикой жанра, действие которой происходит в 1916 году во время Первой мировой войны. CONSCRIPT объединит все карательные механики старых игр ужасов в единый, напряженный и уникальный опыт.

В CONSCRIPT вы играете за французского солдата, который ищет своего пропавшего без вести брата во время битвы при Вердене. Сможете ли вы обыскать извилистые траншеи, пройти по захваченным фортам и пересечь нейтральную полосу, чтобы найти его, и убедиться, что дом не будет разрушен?

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