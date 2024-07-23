Состоялся релиз изометрического хоррора в сеттинге Первой мировой CONSCRIPT для ПК, PlayStation, Xbox и Switch

Издатель и разработчик Team17 Digital совместно с разработчиком Catchweight Studio объявили, что хоррор-игра CONSCRIPT с видом сверху теперь доступна для платформ ПК, Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One. Путешествуйте по ужасам войны в этом хорроре на выживание с видом сверху, вдохновленном Первой мировой войной.

CONSCRIPT переносит игроков в окопы Первой мировой войны, предлагая опыт выживания, вдохновленный классикой жанра. Действие происходит во время битвы при Вердене в 1916 году. Игроки берут на себя роль одинокого французского солдата, который ищет своего пропавшего брата, собирает припасы, выживает в интенсивных боях с вражескими солдатами и решает сложные головоломки.