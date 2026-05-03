Метроидвания Constance вышла на PS5, Xbox и Switch

Рынок метроидваний остаётся насыщенным, но успех Hollow Knight показывает, что интерес к жанру никуда не исчез. Одним из новых заметных проектов стала Constance от студии bildundtonfabrik.

Игра уже показала хорошие результаты в Steam: более 66 тысяч проданных копий и около 2250 отзывов, из которых 82% — положительные. Хотя Constance не претендует на уровень проектов Team Cherry, она смогла привлечь свою аудиторию и закрепиться в жанре.

С 1 мая проект стал доступен не только на ПК, но и на PlayStation 5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch (включая Switch 2). По настроению игра ближе к Celeste: это вручную нарисованное приключение с упором на атмосферу, исследование и аккуратную боевую систему без серьёзных инноваций.

Constance не пытается изобрести жанр заново, но предлагает приятный игровой опыт — и есть шанс, что со временем проект перерастёт во что-то большее.