Construction Simulator получит дополнение про строительство аэродрома в конце июня ©

Издатель astragon Entertainment и разработчики weltenbauer объявили дату выхода дополнения Airfield Expansion для Construction Simulator на ПК, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S и Xbox One. DLC будет выпущен в цифровых магазинах 27 июня 2023 года и расширит игру-симулятор за счет обширной кампании по строительству аэродрома, в которую можно будет играть на обеих картах игры.

В Construction Simulator — Airfield Expansion поклонники тяжелой строительной техники могут рассчитывать на самое масштабное расширение для Construction Simulator. DLC открывает доступ к новой строительной кампании на каждой из двух игровых карт, поэтому игроки получат прекрасную возможность построить новый аэродром для соответствующего региона. В рамках этих огромных кампаний нужно не только подготовить, выровнять и заасфальтировать взлетно-посадочные полосы — конечно же, нужно построить диспетчерские вышки, терминалы и ангары.

Игроки должны не только подготовиться к использованию огромного парка транспортных средств, но также могут рассчитывать на более чем 30 дополнительных часов игрового времени. И как только два аэропорта будут построены, они, конечно же, смогут полюбоваться взлетом и посадкой самолетов на новых площадках.