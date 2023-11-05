Для Construction Simulator выйдет дополнение о строительстве космопорта в конце ноября

astragon Entertainment и weltenbauer Software анонсировали новое расширение для симулятора строительства Construction Simulator. С расширением "Космопорт" любители строительства могут рассчитывать на по-настоящему амбициозные и чрезвычайно масштабные строительные работы. Игроков ждет совершенно новая карта кампании, на которой они смогут доказать свои навыки в строительстве ракетной базы, включая связанную с ней инфраструктуру.

DLC привносит в игру совершенно новую карту кампании, а также новых клиентов и самые обширные строительные контракты в истории серии симуляторов. Construction Simulator – Spaceport Expansion выйдет в цифровых магазинах 21 ноября 2023 года для ПК, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S и Xbox One.

На тропическом полуострове пришло время тянуться к звездам. Здесь доступны два новых клиента, которые предоставят игрокам самые обширные строительные контракты в истории популярной серии игр-симуляторов. Начиная с развития и расширения инфраструктуры, строительства новых транспортных маршрутов, футуристического исследовательского центра, гигантского сооружения для сборки ракеты, большой смотровой площадки для зрителей запланированного зрелища, вплоть до строительства впечатляющего стартовая площадка для ракет.

Каждый этап строительства будет невероятно разнообразен, так что даже в многопользовательских сессиях всем игрокам придется много работы. Будь то земляные работы, транспортировка материалов, строительство дорог, заливка бетона, крановые работы или другие рабочие этапы, обширный автопарк, а также талант энтузиаста строительства будут здесь интенсивно проверены.

В награду за свои усилия игроки смогут стать свидетелями успешного запуска ракеты в конце более чем 40-часовой кампании.