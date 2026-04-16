Анонсирована игра Construction Simulator: Evolution с разрушаемостью и кооперативом для 4 игроков

Издатель astragon Entertainment и студия weltenbauer. Software Entwicklung GmbH представили страницу игры Construction Simulator: Evolution в сервисе Steam. Релиз проекта запланирован на 4 квартал 2026 года. Симулятор получит текстовый перевод на русский язык.

В свежей части серии игроков ждет крупнейший автопарк. Разработчики обещают добавить более 180 официально лицензированных видов техники от 35 мировых брендов. Среди них появятся как знакомые марки вроде Caterpillar и Liebherr, так и новые партнеры, включая Volvo Construction Equipment. Также в проекте будет представлен редактор персонажей с лицензированной рабочей одеждой от брендов Bobcat и Strauss.

Дебютной механикой станет снос зданий. Игроки смогут использовать гидравлические молоты и специальную технику для расчистки территорий под новые проекты. Разработчики заявляют о реалистичной физике разрушения. Следующим нововведением станет ручной труд. Виртуальным строителям предстоит штукатурить стены и применять ручные инструменты, такие как лопаты и пневматические молотки.

В Construction Simulator: Evolution заявлены 2 карты. Игрокам предложат американскую локацию Amber Falls и европейскую Maienstein. Для каждой из 2 территорий предусмотрена отдельная сюжетная кампания. Для любителей совместной игры будет доступен кооперативный режим, поддерживающий до 4 участников, с функцией кроссплатформенной игры. Для тех, кто не хочет проходить обучение, добавлен режим быстрой игры.

Для запуска симулятора на минимальных настройках потребуется компьютер с операционной системой Windows 10, процессором уровня Intel Core i5-4460, 8 гигабайтами оперативной памяти и видеокартой Nvidia GTX 960. Для установки игры необходимо освободить 15 гигабайт на накопителе.