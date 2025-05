Российский хоррор-экшен Contaminant представят на The Horror Game Awards

Разработчики survival-хоррора Contaminant из Meat Bicуcle напомнили о своем детище хорошей новостью. Отечественный проект, который лестно сравнивают с Resident Evil Village, The Last of Us и Bloodborne, будет представлен на зарубежной The Horror Game Awards — по словам организаторов, "первой премии, посвященной страшным видеоиграм".

Игру покажут в рамках сессии Summer Showcase. Трансляцию можно будет бесплатно посмотреть на YouTube или Twitch в субботу, 31 мая в 21:00 (МСК).

Напомним, чего ждать:

Главная героиня Мария будет путешествовать между двумя реальностями, встречая на своем пути деформированных чудовищ, предметы, неподвластные законам физики, и последствия "заигрывания" людей с другими измерениями.

В разработке игры приняла участие киностудия "10/09" и хороший знакомый Зоны Ужасов, продюсер Владислав Северцев ("Рассвет", "Пиковая дама: Зазеркалье").

Релиз состоится на PC через платформы Steam, EGS и VK Play. Точной даты пока нет, зато есть свежая стопка "ночных" скриншотов.