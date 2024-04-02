Content Warning - это кооперативная игра в жанре хоррора, которую можно получить бесплатно, если поторопиться

Landfall - студия, создавшая такие игры, как Totally Accurate Battle Simulator, Rounds и Stick Fight: The Game, выпустила свою новую игру под названием Content Warning. Игра представляет собой кооперативный хоррор от первого лица, и ее версия для ПК доступна бесплатно в Steam до вечера 2 апреля. После окончания бесплатного периода цена на игру составит 320 рублей.

В Content Warning игроки, как в одиночку, так и в составе отрядов от 2 до 4 человек, попадают в старый жуткий запретный мир, пытаясь снять глупые видеоролики для SpookTube. По пути игрокам будут встречаться жуткие существа и проклятые реликвии.

Игроки могут настраивать своих персонажей с помощью ASCII-кастомайзера лиц. Кроме того, перед тем как отправиться в мир, они смогут купить снаряжение, что позволит им выработать определенную стратегию борьбы с жуткими монстрами, с которыми они обязательно столкнутся.