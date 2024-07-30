Content Warning получает "пока что последний" патч - команда временно переключается на другой проект

Кооперативный хоррор Content Warning получил свежее обновление, которое, как объявило издательство Landfall, станет «пока что последним». Этот патч не только исправляет ряд ошибок и оптимизирует производительность, но и добавляет в игру несколько примечательных улучшений.

Среди новых функций выделяется появление планшета, позволяющего игрокам делать заметки или рисунки прямо в игре. Кроме того, разработчики учли пожелания международного сообщества, добавив возможность подбора матчей с учётом локализации. Благодаря этому нововведению игроки смогут формировать команды, говорящие на одном языке, что, несомненно, улучшит коммуникацию.

Однако наряду с этими позитивными изменениями Landfall сообщило о временной смене приоритетов команды разработчиков. Дело в том, что у создателей Content Warning есть обязательства по другому проекту, над которым они трудятся совместно с другой командой с 2021 года. В связи с этим разработка Content Warning временно отходит на второй план.

Тем не менее, это не означает конец развития игры. Издатели рассматривают возможность выпуска Content Warning на других платформах, что, вероятно, подразумевает создание консольных версий. Более того, Landfall обещает поделиться подробностями о будущем проекта до конца текущего года.

Стоит напомнить, что Content Warning, выпущенный 1 апреля, быстро завоевал популярность среди игроков. Об этом красноречиво свидетельствует рейтинг в 93% положительных отзывов на платформе Steam. Кроме того, игра продемонстрировала впечатляющие коммерческие показатели: продажи превысили два миллиона копий, и это после того, как более шести миллионов игроков получили игру бесплатно.