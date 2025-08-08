Content Warning появится на PS5, Xbox Series, Switch 2 и Switch в 2026 году

Разработчик Landfall анонсировал выход своей кооперативной хоррор-игры Content Warning на PlayStation 5, Xbox Series, Switch 2 и Switch в 2026 году. Пока не ясно, появятся ли версии для PS4 и Xbox One.

Игра уже дебютировала на ПК в апреле 2024 года через Steam, где была доступна бесплатно первые 24 часа. Несмотря на это, Content Warning разошлась тиражом свыше 2,2 миллиона копий и насчитывает более 8,8 миллионов игроков.

Суть игры проста: соберите команду от 2 до 4 человек, создайте персонажей с помощью ASCII-редактора лиц и спуститесь в жуткий Старый мир через водолазный колокол. Там вас ждут физически анимированные монстры, проклятые реликвии и множество жутких тайн. Ваша задача — снять как можно больше страшного материала на встроенную в игру портативную видеокамеру, пока не закончится кислород или команда не развалится.

Снятые видео загружаются на внутриигровую платформу SpookTube — аналог YouTube, где просмотры приносят доход. На заработанные средства вы сможете улучшить оборудование, чтобы создавать ещё более качественный контент и повысить шансы на выживание.

Каждый игровой цикл длится три дня: чем успешнее съемка, тем больше просмотров и шансов продолжить карьеру на SpookTube. В игре поддерживаются голосовой чат и совместный геймплей, а атмосфера дополнена множеством фонариков и зловещих монстров.

Content Warning обещает стать хитом среди фанатов кооперативного хоррора и соцсетей — попробуйте стать звёздами страха или погибните в попытках!