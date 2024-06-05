Продажи Content Warning перевалили за 2,2 миллиона копий, а количество активных игроков достигло 8,8 миллиона

Независимая команда разработчиков из студии Landfall на "День дурака" выпустила весьма необычный кооперативный хоррор. В этой игре команде из четырех человек нужно снимать на камеру жуткие вещи, чтобы завируситься на выдуманной платформе SpöökTube. Такая задумка игрового процесса показалась крайне интересной любителям жанра, поэтому аудитория проекта продолжает расширяться даже спустя два месяца после релиза.
Авторы сообщили, что с началом лета общие продажи Content Warning перешагнули отметку в два миллиона. На сегодняшний день было продано 2,2 миллиона копий игры в цифровом магазине Steam. При этом количество активных игроков уже стремится к рекордным 10 миллионам. В игре зафиксировано 8,8 миллиона игроков и это количество продолжает расти.
Такая огромная разница в продажах и онлайне получилась из-за того, что создатели игры решили раздавать её бесплатно в день релиза, обеспечив проекту мгновенную популярность среди игроков на ПК. По словам разработчиков, Content Warning стала прибыльным хитом, успех которого можно сравнить с Stick Fight: The Game и Totally Accurate Battle Simulator.