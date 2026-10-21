Вирусы продолжают захватывать Мастерскую Steam - авторы Content Warning экстренно отключили поддержку модов

Не так давно сообщество People Playground пострадало от очередной атаки вирусов прямо через официальную площадку Steam Workshop, а теперь эта проблема кажется уже глобальной для всего магазина Valve. Очередной мишенью хакеров стал популярный кооперативный хоррор Content Warning.

Студия Landfall объявила о вынужденной заморозке функционала Мастерской Steam для своей игры. Разработчики настоятельно порекомендовали пользователям полностью удалить все установленные модификации до окончания расследования.

Поводом для экстренных мер стало обнаружение вредоносного ПО, замаскированного под обычные моды. Согласно сообщениям пострадавших игроков на Reddit и в Discord, в файлы ряда модификаций был интегрирован опасный стилер — программа перехватывает сохраненные учетные данные браузеров, ворует токены сессий Discord для рассылки фишинговых ссылок по списку контактов и крадет данные входа в Steam. Получив контроль над профилем Steam жертвы, программа автоматически компилирует и выгружает в мастерскую новые зараженные моды от имени пострадавшего игрока. Из-за этого точечное удаление опасных файлов силами модераторов перестало работать — инфекция продолжала лавинообразно тиражироваться через скомпрометированные аккаунты, вынудив создателей отключить сервис целиком.

Эксперты отмечают, что всплеск вредоносной активности в игровых сообществах напрямую связан с бурным развитием нейросетей. При помощи автономных ИИ-агентов энтузиасты сегодня способны не только за считанные часы проводить сложный реверс-инжиниринг чужого кода, создавая нативные порты консольных хитов и масштабные модификации, но и беспрепятственно генерировать сложные механизмы обхода защитных систем. Цели у создателей таких вирусов разные: пока одни занимаются этим ради сетевого хулиганства или в попытках вскрыть уязвимости безопасности Valve, другие выстраивают масштабные преступные схемы ради наживы на краже инвентаря и персональных данных геймеров.

Пока Valve не пересмотрит систему премодерации файлов в Steam Workshop, игрокам советуют временно отказаться от автоматической подписки на непроверенные аддоны, регулярно проверять систему антивирусом и активировать двухфакторную аутентификацию на всех связанных сервисах.