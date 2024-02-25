Konami представила несколько композиций из саундтрека Contra: Operation Galuga

Scarlet Moon в сотрудничестве с Konami Digital Entertainment и WayForward объявили, что Юко Комияму и Норихико Хибино из Scarlet Moon станут ведущими композиторами Contra: Operation Galuga. Последняя часть культового экшена в жанре «беги и стреляй», разработанного совместно Konami и WayForward, выйдет 12 марта. Юко Комияма тщательно создал основную партитуру с высокоинтенсивным оркестровым звучанием, используя несколько классических мелодий Contra, что удивит и порадует фанатов. Норихико Хибино отвечает за всю взрывную музыку в битвах с боссами.
Геймеры могут получить представление о том, чего ожидать от полного саундтрека, в трейлере музыкального предварительного просмотра. Более того, Konami в настоящее время готовит саундтрек к выпуску на цифровых витринах и потоковых платформах 5 марта, а демо-версия Contra: Operation Galuga уже доступна.
Contra: Operation Galuga — это тщательное переосмысление классической аркадной игры «беги и стреляй» для NES 1980-х годов с вневременным геймплеем, культовым оружием, современной графикой и звуком, новыми сценами, новыми врагами и боссами, новой игровой механикой и напряженными совместными сражениями для двух игроков в сюжетном режиме или четырех игроков в аркадном режиме. Возьмите под свой контроль элитных коммандос Контрас Билла Райзера и Лэнса Бина, сражающихся с террористической группировкой «Красный сокол», которая превратила некогда мирные острова Галуга в зону тотальной войны, где судьба человечества висит на волоске.
Contra: Operation Galuga выйдет на PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X/S и Steam.
в иране рептилоидов месить?не верю ,конами уже все.если сайлент хилл 2 выйдет убогим то и подавно