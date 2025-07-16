ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Contraband TBA
Кооператив
5.6 35 оценок

Avalanche по-прежнему набирает, сотрудников, так что проект Contraband развивается, несмотря на недавние увольнения

KoRnEr KoRnEr

Последние сокращения в Xbox привели к многочисленным отменам, таких игр как Perfect Dark, Everwild от Rare и неназванный онлайн-проект от ZeniMax Studios, но эти заявления вызвали опасения по поводу других уже анонсированных проектов. Среди этих проектов фанатам было интересно узнать о судьбе Contraband после того, как официальный канал Xbox на YouTube сделал трейлер игры закрытым.

Microsoft приступила к увольнениям в игровом подразделении Xbox: сокращения в King и ZeniMax Media

Avalanche Studios всё ещё нанимает руководителя для Contraband после увольнений. Это значит, что игра, скорее всего, будет разрабатываться. Пока ни Xbox, ни Avalanche Studios не предоставили много информации о проекте после недавних увольнений, поэтому фанаты с нетерпением ждали, что же произошло на самом деле.

Объявление о вакансии было опубликовано около недели назад, а Xbox объявила об увольнениях ровно две недели назад. Это значит, что Avalanche Studios продолжила нанимать разработчиков для Contraband после отмены Perfect Dark и Everwild.

Следует также отметить, что это объявление о вакансии является репостом от Avalanche Studios, который был сделан намеренно после объявления об увольнениях. Поэтому маловероятно, что это ошибка со стороны разработчиков.

Что касается требований к кандидатам, Avalanche Studios ищет сотрудников для поддержки элементов живого сервиса в Contraband. Хотя об игре почти ничего не известно, Contraband позиционируется как кооперативная многопользовательская игра, рассчитанная на несколько лет.

Тем не менее хорошая новость заключается в том, что проект, похоже, продвигается. Впервые игра была анонсирована в 2021 году, и с тех пор о ней почти ничего не было слышно, что вызвало беспокойство среди фанатов Xbox.

Microsoft отменила ещё одну игру? У Contraband от Avalanche исчез трейлер с официального канала Xbox

Как упоминалось ранее, анонсирующий трейлер в настоящее время недоступен для просмотра на официальном канале Xbox на YouTube. Однако видео по-прежнему доступно на других каналах. Поэтому будет интересно посмотреть, восстановит ли Xbox трейлер в ближайшие дни.

3
1
Contraband
TBA
Комментарии: 1
Ваш комментарий
Jarvis666

Последняя надежда студии это занятся вплотную контрабандой, как бы это двусмысленно не звучало))

1