Avalanche по-прежнему набирает, сотрудников, так что проект Contraband развивается, несмотря на недавние увольнения

Последние сокращения в Xbox привели к многочисленным отменам, таких игр как Perfect Dark, Everwild от Rare и неназванный онлайн-проект от ZeniMax Studios, но эти заявления вызвали опасения по поводу других уже анонсированных проектов. Среди этих проектов фанатам было интересно узнать о судьбе Contraband после того, как официальный канал Xbox на YouTube сделал трейлер игры закрытым.

Avalanche Studios всё ещё нанимает руководителя для Contraband после увольнений. Это значит, что игра, скорее всего, будет разрабатываться. Пока ни Xbox, ни Avalanche Studios не предоставили много информации о проекте после недавних увольнений, поэтому фанаты с нетерпением ждали, что же произошло на самом деле.

Объявление о вакансии было опубликовано около недели назад, а Xbox объявила об увольнениях ровно две недели назад. Это значит, что Avalanche Studios продолжила нанимать разработчиков для Contraband после отмены Perfect Dark и Everwild.

Следует также отметить, что это объявление о вакансии является репостом от Avalanche Studios, который был сделан намеренно после объявления об увольнениях. Поэтому маловероятно, что это ошибка со стороны разработчиков.

Что касается требований к кандидатам, Avalanche Studios ищет сотрудников для поддержки элементов живого сервиса в Contraband. Хотя об игре почти ничего не известно, Contraband позиционируется как кооперативная многопользовательская игра, рассчитанная на несколько лет.

Тем не менее хорошая новость заключается в том, что проект, похоже, продвигается. Впервые игра была анонсирована в 2021 году, и с тех пор о ней почти ничего не было слышно, что вызвало беспокойство среди фанатов Xbox.

Как упоминалось ранее, анонсирующий трейлер в настоящее время недоступен для просмотра на официальном канале Xbox на YouTube. Однако видео по-прежнему доступно на других каналах. Поэтому будет интересно посмотреть, восстановит ли Xbox трейлер в ближайшие дни.