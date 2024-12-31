Avalanche Studios чуть не похоронила Contraband: инсайдер рассказал о проблемах в разработке

У Avalanche Studios не всё гладко с разработкой Contraband — игры, которую студия делает вместе с Xbox. С момента анонса в 2021 году о проекте почти ничего не слышно, и теперь стало понятно почему.

Оказывается, у разработчиков всё пошло не по плану. Джез Корден в своём подкасте Xbox Two рассказал, что в какой-то момент дела были настолько плохи, что игру чуть не прикрыли совсем. Хотя сейчас, вроде бы, команда потихоньку выруливает ситуацию. Да и сама игра, похоже, уже совсем не та, что задумывалась изначально. Хотели сделать что-то с упором на транспорт, но в итоге многое пересмотрели и переделали — видимо, первая задумка не особо выстрелила.

Ну а когда ждать саму игру — вообще непонятно. Тот же Том Уоррен говорит, что до выхода игры ещё очень далеко.