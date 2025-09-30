Avalanche Studios закрывает ливерпульский офис после отмены Contraband: под ударом и команды в Мальмё и Стокгольме

Студия Avalanche Studios, известная по серии Just Cause, объявила о масштабных изменениях в своей структуре. Главный удар пришёлся на британский филиал в Ливерпуле, который будет полностью закрыт, а все сотрудники уволены. Одновременно сокращения коснутся и студий в Мальмё и Стокгольме, где произойдёт реструктуризация команд.

Причиной такого решения стала отмена Contraband — эксклюзива для Xbox, разработка которого велась с 2021 года. Проект был закрыт Microsoft в начале этого года в рамках глобальных сокращений, связанных с её новой стратегией и инвестициями в сферу искусственного интеллекта. В июле корпорация уволила более 9000 сотрудников, и тогда же стало ясно, что судьба многих игр остаётся неопределённой. В числе пострадавших оказались Perfect Dark, Everwild и новый MMO-проект от ZeniMax Online.

Слухи об отмене Contraband усилились, когда трейлер игры на YouTube-канале Xbox был переведён в приватный режим. Подтверждение последовало через месяц, и теперь студия лишилась не только ключевого проекта, но и целого офиса.

В официальном заявлении Avalanche Studios подчеркнула, что решение далось нелегко: «Мы обязаны адаптироваться, чтобы сохранить долгосрочный успех компании. Наша приоритетная задача сейчас — оказать максимальную поддержку сотрудникам, которых коснутся перемены».

Хотя на сайте студии по-прежнему значится около 600 разработчиков в разных филиалах, неопределённость вокруг будущего проектов и закрытие ливерпульского офиса делают перспективы Avalanche заметно мрачнее.