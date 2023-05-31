Contraband выйдет не ранее 2025 - 2026 года, и показ на Xbox Games Showcase ожидать не стоит ©

В июне 2021 года Microsoft анонсировала Contraband от Avalanche Studios. С того момента прошло два года, а мы больше ничего не слышали об игре и, судя по всему, не увидим ее во время мероприятия Xbox в следующем месяце.



Согласно различным источникам, Contraband не будет одной из игр, представленных на Xbox Games Showcase 11 июня, и это потому, что Avalanche недавно решила отложить игру внутри компании по согласованию с издателем.



В частности, Colteastwood из подкаста GameOnDaily получил точную информацию от своих источников: Contraband была отложена на год по сравнению с первоначальными планами, и запуск игры будет запланирован не ранее 2025 или 2026 года, во всяком случае, точно не в этом году.



Таким образом, Contraband не будет представлена на летней демонстрации Microsoft, мероприятие должно быть сосредоточено на играх, выходящих между 2023 и 2024 годами, таких как Forza Motorsport и Starfield, среди прочего.



Последние новости о Contraband относятся к концу 2022 года, когда Avalanche Studios искала продюсера. В апреле прошлого года было выпущено видео о создании спецэффектов игры с некоторыми геймплейными сценами, но ничего, что действительно намекало бы на полноценный продукт, который должен появиться в магазинах в ближайшее время.