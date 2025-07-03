Microsoft отменила ещё одну игру? У Contraband от Avalanche исчез трейлер с официального канала Xbox

На фоне вчерашней волны массовых сокращений в игровом подразделении Microsoft, игроки заметили, что у Contraband от студии Avalanche исчез трейлер с официального YouTube-канала Xbox.
Теоретически, причиной удаления ролика могла стать истекшая лицензия на песню Steely Dan "Do it Again", однако учитывая вчерашние массовые увольнения и отмену игр от Microsoft - такое совпадение выглядит подозрительным. Вчера Мэтт Бути не упомянул сотрудникам Microsoft об отмене Contraband, однако это может объясняться тем, что игру разрабатывает сторонняя студия.
Microsoft и Avalanche на данный момент не прокомментировали ситуацию. Игра была анонсирована еще в 2021 году, но подробностей о ней по-прежнему немного.
Майки ра хиты. Ощущение что они вообще не понимают что делают в геймдеве, а просто копируют у других и везде жидко об сираю ться, как умственно отсталый который переписывает текст но не знает его значения.
и самое страшное что они накупили студий и у них теперь много хороших франшиз в заложниках, где майки угрожая пистолетом прострелит себе же голову, а остальные умрут не имея возможности выйти из подвала.
После покупок и закрытй Beam, Nokia и Skype можно было понять, что Майкрософт в принципе мало в чём разбираются, когда во что-то вливают деньги.
microsoft-убийца игр
Жаль, я возлагал на эту игру большие надежды, а новости по ней все были оптимистические
У сони чтоли научились? Громко заанонсим и отменим как Deep Dawn)
Хотя может и слухи.
Чел, майки регулярно всех увольняют, все закрывают и отменяют, причем тут сони
скорее у EA научились)
они тоже ещё те любители похоронить студии..
Видимо кал наполненный провальной повесткой повсеместно отменяют!)