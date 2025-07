Microsoft отменила ещё одну игру? У Contraband от Avalanche исчез трейлер с официального канала Xbox

На фоне вчерашней волны массовых сокращений в игровом подразделении Microsoft, игроки заметили, что у Contraband от студии Avalanche исчез трейлер с официального YouTube-канала Xbox.

Теоретически, причиной удаления ролика могла стать истекшая лицензия на песню Steely Dan "Do it Again", однако учитывая вчерашние массовые увольнения и отмену игр от Microsoft - такое совпадение выглядит подозрительным. Вчера Мэтт Бути не упомянул сотрудникам Microsoft об отмене Contraband, однако это может объясняться тем, что игру разрабатывает сторонняя студия.

Microsoft и Avalanche на данный момент не прокомментировали ситуацию. Игра была анонсирована еще в 2021 году, но подробностей о ней по-прежнему немного.