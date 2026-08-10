Отмененный эксклюзив Xbox нашли внутри симулятора рыбалки - в сеть появились детали экшена Contraband

Кооперативный экшен Contraband от студии Avalanche, подаривших нам серию Just Cause, анонсированный на E3 2021 как эксклюзив консолей Xbox, был официально отменен Microsoft еще в прошлом году. Казалось, что амбициозный проект навсегда канул в лету, однако геймеры совершили поразительное открытие. Как выяснилось, огромный тестовый мир невышедшей игры последние четыре года находился в открытом доступе — разработчики случайно забыли его в файлах своего же симулятора рыбалки Call of the Wild: The Angler.

Этим открытием поделился ютубер Luke JC, который смог запустить скрытый билд через Steam. Дата сборки датируется 18 февраля 2022 года. Хотя это не финальная версия карты, она содержит гигантское количество ассетов, механик и целых локаций, раскрывающих, какой именно должна была стать Contraband.

События игры должны были развернуться в 1970-х годах на вымышленном острове Баян в Юго-Восточной Азии. Найденный тестовый мир подтверждает фокус разработчиков на максимальной плотности и детализации окружения. На карте можно найти проработанные жилые кварталы с аутентичной азиатской архитектурой, неоновые вывески, рынки, храмы и запутанные пещеры. Самым интересным среди всех объектов выглядит бар с детализированным тайным подвалом, который, судя по всему, предназначался для планирования ограблений в духе серии GTA.

Утечка также подтверждает ранние инсайды о том, что транспорт в Contraband был ключевым элементом выживания, а огнестрельное оружие использовалось лишь в крайнем случае, чтобы не повредить ценный груз. В тестовой зоне разбросаны маслкары 70-х годов, пикапы, катера и вертолеты. Обнаруженные в файлах лебедки, двигатели и сварочные аппараты намекают на систему кастомизации автомобилей, где личный транспорт должен был стать настоящей крепостью для игроков.

На тестовом полигоне для кооперативного режима были обнаружены полноценные стелс-механики, о которых ранее не было известно. Игроки должны были вскрывать замки с помощью ломов и взрывчатки, избегать рабочих камер слежения, отключать электрические заборы и проезжать через вражеские блокпосты. Главным же антагонистом одиночной кампании, судя по найденным концепт-артам и файлам, должна была стать коррумпированная династия Вонг.

Contraband мог стать самым масштабным и необычным проектом Avalanche Studios, сочетающим разрушаемость Just Cause с тактикой и кооперативом в стиле Sea of Thieves. Увы, проект окончательно похоронен и мы лишь можем с небольшой вероятностью увидеть эти наработки в новых играх от Avalanche.