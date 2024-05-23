Слух: c момента анонса Contraband столкнулась с проблемами в разработке и увольнениями сотрудников

На фоне всех слухов о Gears 6, Perfect Dark и даже State of Decay 3, которые могут появиться на предстоящей выставке Xbox Games Showcase, бросается в глаза отсутствие каких-либо сведений о других играх. Например, о Contraband от Avalanche Studios не появилось никаких новых подробностей с момента ее анонса в 2021 году.

Джез Корден (Jez Corden) из Windows Central сообщает, что с тех пор кооперативная игра столкнулась с "трудностями в разработке" из-за пандемии и ухода из проекта "ключевого руководящего состава". Это объясняет предполагаемую задержку игры с 2022 на 2023 и теперь на 2024 год (официальная дата релиза еще не названа). Нет никаких указаний на то, что проект может появиться на презентации, так что нам придется подождать более подробной информации.

С другой стороны, Корден дополняет сообщения о том, что разработка Perfect Dark идет полным ходом: он слышал, что она "сейчас хорошо развивается". Предполагается, что игра появится во время игровой презентации после длительного отсутствия обновлений и нескольких отступлений от The Initiative.

Xbox Games Showcase состоится 9 июня, так что следите за дальнейшими новостями.