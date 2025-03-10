Control получает патч с новыми функциями, костюмами и миссией с озвучкой Хидео Кодзимы

Remedy Entertainment устроила приятный сюрприз для поклонников научно-фантастического экшена Control. Разработчики выпустили бесплатное обновление для всех владельцев Control Ultimate Edition, которое улучшает графику, добавляет поддержку современных технологий и открывает доступ к новому контенту.
Обновление уже доступно на ПК в Steam и Epic Games Store, а вскоре появится и в GOG. В будущем патч выйдет и на PlayStation 5 и Xbox Series X|S, но разработчики решили выпустить его поэтапно, чтобы избежать возможных технических проблем.
Что добавляет мартовское обновление 1.30?
Новые костюмы
Теперь все игроки могут экипировать следующие наряды, которые ранее были эксклюзивными:
- Astral Dive Suit (ранее доступен только за предзаказ)
- Tactical Response Gear (ранее доступен только за предзаказ)
- Urban Response Gear (ранее доступен только за предзаказ)
- Extradimensional Suit (ранее выдавался за прохождение SHÜM в DLC AWE)
Одним из главных нововведений стало добавление миссии Dr. Yoshimi Tokui’s Guided Imagery Experience, в которой голосом известного геймдизайнера Хидео Кодзимы говорит доктор Токуи. Доступ к ней можно получить, подобрав коллекционный предмет Dr Tokui Tapes в Extrasensory Lab сектора Исследований. Ранее эта миссия была эксклюзивной для цифрового Deluxe-издания на PlayStation 4.
Графические улучшения
- Поддержка HDR
- Новый пресет Ultra Ray Tracing (увеличенное количество лучей на пиксель, улучшенная стабильность)
- Поддержка ультрашироких мониторов (до 48:9)
- Настройки угла обзора (FOV)
- Улучшенное отображение цветов благодаря переходу с SDR 8-bit на 10-bit
- Автоматический выбор DirectX 11 или 12 при запуске
- Улучшенная работа текстур и фиксы ошибок трассировки лучей
- Поддержка рендеринга разрешения выше 4K
Поддержка DLSS
- Обновление DLSS до версии 3.7 (улучшенная стабильность)
- Добавление DLAA
- Исправления работы теней и текстур при включенном DLSS
Общие исправления
- Улучшенное звучание катсцен и финальных титров
- Исправления ошибок и вылетов
Свежий патч не только расширяет возможности игры, но и может быть намеком на скоро предстоящий полноценный анонс Control 2. Напомним, что Remedy уже подтвердила разработку сиквела, а обновление Control может быть последним штрихом перед большим анонсом.
так а смысл делать новый патч со старым длсс? в чем проблема нормальный длсс4 завести? это какая-то марсианская неизвестная технология?
а зачем длсс 4? Control вроде даже на картошке потянет.
а заем вообще было тогда обновлять длсс?
сам спросил сам отвечу. затем что в в длсс4 намного лучше качество самого длсс.
3.7 это не старый длсс, это 4 и есть, просто версия так называется
длсс 3.7 это древний от 4-го апреля 2024 он же длсс3. а длсс от 31 января 2025 он же длсс4 версии 310.2
Во время на НГ купил.😏😁
Её раздавали бесплатно на Новогодние Праздники, в Epic Games Store и раньше тоже вроде
в Эпике раздавали обычное издание (без дополнений), а в GOG - Ultimate
Ничего себе они радуют, прикольно :) Я так её и не прошёл .
Впечатляет !)
С такой скоростью походу и не пройдешь)))
Не, третий раз перепроходить не хочу.
Надо качать. HDR не хватало и патч от умельца довольно криво его прикручивал
Это был один из разработчиков. Так, что будет ли оно реализовано лучше...
вовремя они 3.7 добавили, когда уже давно 4х несколько версий лол
Там 4.
хде сборку стянуть уже можно?
так и не прошёл. начало показалось очень скучным. стоит играть? // Александр Чацкий
Если хочешь крушить всё окружение в стиле супер-героя - стоит!
Если геймплей сразу не затянул, то забей. Сюжетно она очень медленно двигается и повествование само довольно уныло подано, видно, что бюджет был ограничен .
Блин, эта моссия была на консольной версии игры. Но в нее можно поиграть и на пк на пиратке.
Чего то в эпике не видно обновы.
Блин, начинает запуск с ндр сразу..и все, зависает. Как запустить нормально, без ндр?
Началась новая волна звать Корзину в свои проекты.
ждем фиксов обновы
Вот уроды. Ну, хотя бы моды и сохранения целы, я как раз Основание перпрохожу перед Вейком 2.
А вот русик звука они убили, твари. Даже не ставится теперь.
жди пока обновят его
Жду. Что ещё остаётся-то...