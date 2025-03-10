Control получает патч с новыми функциями, костюмами и миссией с озвучкой Хидео Кодзимы

Remedy Entertainment устроила приятный сюрприз для поклонников научно-фантастического экшена Control. Разработчики выпустили бесплатное обновление для всех владельцев Control Ultimate Edition, которое улучшает графику, добавляет поддержку современных технологий и открывает доступ к новому контенту.

Обновление уже доступно на ПК в Steam и Epic Games Store, а вскоре появится и в GOG. В будущем патч выйдет и на PlayStation 5 и Xbox Series X|S, но разработчики решили выпустить его поэтапно, чтобы избежать возможных технических проблем.

Что добавляет мартовское обновление 1.30?

Новые костюмы

Теперь все игроки могут экипировать следующие наряды, которые ранее были эксклюзивными:

Astral Dive Suit (ранее доступен только за предзаказ)

Tactical Response Gear (ранее доступен только за предзаказ)

Urban Response Gear (ранее доступен только за предзаказ)

Extradimensional Suit (ранее выдавался за прохождение SHÜM в DLC AWE)

Одним из главных нововведений стало добавление миссии Dr. Yoshimi Tokui’s Guided Imagery Experience, в которой голосом известного геймдизайнера Хидео Кодзимы говорит доктор Токуи. Доступ к ней можно получить, подобрав коллекционный предмет Dr Tokui Tapes в Extrasensory Lab сектора Исследований. Ранее эта миссия была эксклюзивной для цифрового Deluxe-издания на PlayStation 4.

Графические улучшения

Поддержка HDR

Новый пресет Ultra Ray Tracing (увеличенное количество лучей на пиксель, улучшенная стабильность)

(увеличенное количество лучей на пиксель, улучшенная стабильность) Поддержка ультрашироких мониторов (до 48:9)

Настройки угла обзора (FOV)

Улучшенное отображение цветов благодаря переходу с SDR 8-bit на 10-bit

Автоматический выбор DirectX 11 или 12 при запуске

при запуске Улучшенная работа текстур и фиксы ошибок трассировки лучей

и Поддержка рендеринга разрешения выше 4K

Поддержка DLSS

Обновление DLSS до версии 3.7 (улучшенная стабильность)

(улучшенная стабильность) Добавление DLAA

Исправления работы теней и текстур при включенном DLSS

Общие исправления

Улучшенное звучание катсцен и финальных титров

и Исправления ошибок и вылетов

Свежий патч не только расширяет возможности игры, но и может быть намеком на скоро предстоящий полноценный анонс Control 2. Напомним, что Remedy уже подтвердила разработку сиквела, а обновление Control может быть последним штрихом перед большим анонсом.