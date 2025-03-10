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Control 27.08.2019
Экшен, Адвенчура, Шутер, От третьего лица
7.8 1 943 оценки

Control получает патч с новыми функциями, костюмами и миссией с озвучкой Хидео Кодзимы

Gutsz
Новости

Remedy Entertainment устроила приятный сюрприз для поклонников научно-фантастического экшена Control. Разработчики выпустили бесплатное обновление для всех владельцев Control Ultimate Edition, которое улучшает графику, добавляет поддержку современных технологий и открывает доступ к новому контенту.

Обновление уже доступно на ПК в Steam и Epic Games Store, а вскоре появится и в GOG. В будущем патч выйдет и на PlayStation 5 и Xbox Series X|S, но разработчики решили выпустить его поэтапно, чтобы избежать возможных технических проблем.

Что добавляет мартовское обновление 1.30?

Новые костюмы

Теперь все игроки могут экипировать следующие наряды, которые ранее были эксклюзивными:

  • Astral Dive Suit (ранее доступен только за предзаказ)
  • Tactical Response Gear (ранее доступен только за предзаказ)
  • Urban Response Gear (ранее доступен только за предзаказ)
  • Extradimensional Suit (ранее выдавался за прохождение SHÜM в DLC AWE)

Одним из главных нововведений стало добавление миссии Dr. Yoshimi Tokui’s Guided Imagery Experience, в которой голосом известного геймдизайнера Хидео Кодзимы говорит доктор Токуи. Доступ к ней можно получить, подобрав коллекционный предмет Dr Tokui Tapes в Extrasensory Lab сектора Исследований. Ранее эта миссия была эксклюзивной для цифрового Deluxe-издания на PlayStation 4.

Графические улучшения

  • Поддержка HDR
  • Новый пресет Ultra Ray Tracing (увеличенное количество лучей на пиксель, улучшенная стабильность)
  • Поддержка ультрашироких мониторов (до 48:9)
  • Настройки угла обзора (FOV)
  • Улучшенное отображение цветов благодаря переходу с SDR 8-bit на 10-bit
  • Автоматический выбор DirectX 11 или 12 при запуске
  • Улучшенная работа текстур и фиксы ошибок трассировки лучей
  • Поддержка рендеринга разрешения выше 4K

Поддержка DLSS

  • Обновление DLSS до версии 3.7 (улучшенная стабильность)
  • Добавление DLAA
  • Исправления работы теней и текстур при включенном DLSS

Общие исправления

  • Улучшенное звучание катсцен и финальных титров
  • Исправления ошибок и вылетов

Свежий патч не только расширяет возможности игры, но и может быть намеком на скоро предстоящий полноценный анонс Control 2. Напомним, что Remedy уже подтвердила разработку сиквела, а обновление Control может быть последним штрихом перед большим анонсом.

35
32
Комментарии: 32
Ваш комментарий
OPen man

так а смысл делать новый патч со старым длсс? в чем проблема нормальный длсс4 завести? это какая-то марсианская неизвестная технология?

4
Zick211

а зачем длсс 4? Control вроде даже на картошке потянет.

-8
OPen man Zick211

а заем вообще было тогда обновлять длсс?

2
OPen man OPen man

сам спросил сам отвечу. затем что в в длсс4 намного лучше качество самого длсс.

2
doverAthletic

3.7 это не старый длсс, это 4 и есть, просто версия так называется

-5
OPen man doverAthletic

длсс 3.7 это древний от 4-го апреля 2024 он же длсс3. а длсс от 31 января 2025 он же длсс4 версии 310.2

5
Nickolas_Lot

Во время на НГ купил.😏😁

2
EvgeniiV

Её раздавали бесплатно на Новогодние Праздники, в Epic Games Store и раньше тоже вроде

2
yura_konrad EvgeniiV

в Эпике раздавали обычное издание (без дополнений), а в GOG - Ultimate

1
GennadijK

Ничего себе они радуют, прикольно :) Я так её и не прошёл .

Впечатляет !)

1
prorock

С такой скоростью походу и не пройдешь)))

0
vfa19

Не, третий раз перепроходить не хочу.

0
caliskan

Надо качать. HDR не хватало и патч от умельца довольно криво его прикручивал

0
Grentari

Это был один из разработчиков. Так, что будет ли оно реализовано лучше...

0
Fenharell

вовремя они 3.7 добавили, когда уже давно 4х несколько версий лол

0
Sp1Ls

Там 4.

0
erba05

хде сборку стянуть уже можно?

0
Пользователь ВКонтакте

так и не прошёл. начало показалось очень скучным. стоит играть? // Александр Чацкий

0
Аристов--Черный

Если хочешь крушить всё окружение в стиле супер-героя - стоит!

0
prorock

Если геймплей сразу не затянул, то забей. Сюжетно она очень медленно двигается и повествование само довольно уныло подано, видно, что бюджет был ограничен .

0
DepressedPyrrhus

Блин, эта моссия была на консольной версии игры. Но в нее можно поиграть и на пк на пиратке.

0
Lexx77

Чего то в эпике не видно обновы.

0
ALEX7436

Блин, начинает запуск с ндр сразу..и все, зависает. Как запустить нормально, без ндр?

0
Taicho

Началась новая волна звать Корзину в свои проекты.

-2
stalker6362

ждем фиксов обновы

-2
Кей Овальд

Вот уроды. Ну, хотя бы моды и сохранения целы, я как раз Основание перпрохожу перед Вейком 2.
А вот русик звука они убили, твари. Даже не ставится теперь.

-5
stalker6362

жди пока обновят его

-1
Кей Овальд stalker6362

Жду. Что ещё остаётся-то...

0