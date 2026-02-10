ЧАТ ИГРЫ
Control 27.08.2019
Экшен, Адвенчура, Шутер, От третьего лица
7.9 2 288 оценок

Control привлекла более 20 миллионов игроков

monk70 monk70

В своем финансовом отчёте за год, закончившийся 31 декабря 2025 года, Remedy Entertainment раскрыла данные о продажах Control, поделившись ещё более интересной цифрой.

Согласно данным, предоставленным Remedy Entertainment, Control была продана в общей сложности пять миллионов копий по всему миру, как в физическом, так и в цифровом виде. Эта веха достигнута после того, как в 2025 году было продано миллион копий игры.

Однако количество игроков Control значительно превышает число покупателей. Выяснилось, что с августа 2019 года игру попробовали более двадцати миллионов человек. Причина, конечно же, в том, что Control была добавлена ​​в Xbox Game Pass и PS Plus, подписные сервисы Microsoft и Sony для ПК и консолей, а также другие сторонние сервисы.

Такая большая пользовательская база вселяет в Remedy надежду на то, что она сможет извлечь выгоду из своего сиквела, Control Resonant. Цель компании — побудить людей рассматривать игру как «обязательную к покупке на старте продаж».

Комментарии:  9
AdriftDylan

Ну не знаю,я эту фигню бросил проходить,как и Алан Вэйк 2,это же одна вселенная.Красиво по графе,но скучно.

Однако количество игроков Control значительно превышает число покупателей. Выяснилось, что с августа 2019 года игру попробовали более двадцати миллионов человек.

А ну тогда понятно,скачали попробовали и удалили.Игра уже несколько лет на торрентах лежит,я ещё на 2060 гамал когда то с лучами.

neros199321

Ну на вкус и цвет -товарища нет. Мне игра зашла, не геймплеем,а повествованием.

FairUlu

Норм игра

Jesse Faden

Хорошей игре, хорошие продажи. Ждём вторую часть!

Заминированный тапок

Теперь хитро пишут привлекла, а не продажи.

D4GoldenHour

Ну так ты прочитай статью.

ant 36436
Причина, конечно же, в том, что Control была добавлена ​​в Xbox Game Pass и PS Plus, подписные сервисы Microsoft и Sony для ПК и консолей, а также другие сторонние сервисы.

Зачем весь этот треш перечислять, достаточно упомянуть бесплатные раздачи в Эпик и Гог

Mad_cloud

В Стиме постоянно с огромной скидкой продавалась не удивительно что число продаж выросло.

Barred

Поиграл в их fbc firebreak на бесплатных выходных - парафин редкостный. Хотя все остальные игры ремеди играл не без удовольствия.