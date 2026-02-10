Control привлекла более 20 миллионов игроков

В своем финансовом отчёте за год, закончившийся 31 декабря 2025 года, Remedy Entertainment раскрыла данные о продажах Control, поделившись ещё более интересной цифрой.
Согласно данным, предоставленным Remedy Entertainment, Control была продана в общей сложности пять миллионов копий по всему миру, как в физическом, так и в цифровом виде. Эта веха достигнута после того, как в 2025 году было продано миллион копий игры.
Однако количество игроков Control значительно превышает число покупателей. Выяснилось, что с августа 2019 года игру попробовали более двадцати миллионов человек. Причина, конечно же, в том, что Control была добавлена в Xbox Game Pass и PS Plus, подписные сервисы Microsoft и Sony для ПК и консолей, а также другие сторонние сервисы.
Такая большая пользовательская база вселяет в Remedy надежду на то, что она сможет извлечь выгоду из своего сиквела, Control Resonant. Цель компании — побудить людей рассматривать игру как «обязательную к покупке на старте продаж».
Ну не знаю,я эту фигню бросил проходить,как и Алан Вэйк 2,это же одна вселенная.Красиво по графе,но скучно.
А ну тогда понятно,скачали попробовали и удалили.Игра уже несколько лет на торрентах лежит,я ещё на 2060 гамал когда то с лучами.
Ну на вкус и цвет -товарища нет. Мне игра зашла, не геймплеем,а повествованием.
Норм игра
Хорошей игре, хорошие продажи. Ждём вторую часть!
Теперь хитро пишут привлекла, а не продажи.
Ну так ты прочитай статью.
Зачем весь этот треш перечислять, достаточно упомянуть бесплатные раздачи в Эпик и Гог
В Стиме постоянно с огромной скидкой продавалась не удивительно что число продаж выросло.
Поиграл в их fbc firebreak на бесплатных выходных - парафин редкостный. Хотя все остальные игры ремеди играл не без удовольствия.