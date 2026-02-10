Control привлекла более 20 миллионов игроков

В своем финансовом отчёте за год, закончившийся 31 декабря 2025 года, Remedy Entertainment раскрыла данные о продажах Control, поделившись ещё более интересной цифрой.

Согласно данным, предоставленным Remedy Entertainment, Control была продана в общей сложности пять миллионов копий по всему миру, как в физическом, так и в цифровом виде. Эта веха достигнута после того, как в 2025 году было продано миллион копий игры.

Однако количество игроков Control значительно превышает число покупателей. Выяснилось, что с августа 2019 года игру попробовали более двадцати миллионов человек. Причина, конечно же, в том, что Control была добавлена ​​в Xbox Game Pass и PS Plus, подписные сервисы Microsoft и Sony для ПК и консолей, а также другие сторонние сервисы.

Такая большая пользовательская база вселяет в Remedy надежду на то, что она сможет извлечь выгоду из своего сиквела, Control Resonant. Цель компании — побудить людей рассматривать игру как «обязательную к покупке на старте продаж».