ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Control 27.08.2019
Экшен, Адвенчура, Шутер, От третьего лица
7.9 2 317 оценок

Control: Ultimate Edition стала доступна на iPhone и iPad

monk70 monk70

Control: Ultimate Edition от Remedy Entertainment стала доступна на iPhone и iPad. Игра, оптимизированная для мобильных платформ, доступна для покупки в App Store.

Анонсированная шесть месяцев назад, Control: Ultimate Edition теперь доступна на многих основных устройствах Apple. Remedy Entertainment объясняет, что порт приключенческой игры 2019 года включает сенсорное управление, переработанный интерфейс и улучшенные игровые системы. Приобретая игру один раз в App Store, вы можете играть на всех устройствах в экосистеме Apple.

Ранее Control: Ultimate Edition вышла на macOS 26 марта прошлого года. Remedy Entertainment также анонсировала релиз игры на Vision Pro.

Мобильные Релизы
Комментарии:  4
Ваш комментарий
Иван Ролев

Какие же айфоны мощные стали, завидую тем у кого такой хороший телефон

2