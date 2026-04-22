Control: Ultimate Edition стала доступна на iPhone и iPad

Control: Ultimate Edition от Remedy Entertainment стала доступна на iPhone и iPad. Игра, оптимизированная для мобильных платформ, доступна для покупки в App Store.

Анонсированная шесть месяцев назад, Control: Ultimate Edition теперь доступна на многих основных устройствах Apple. Remedy Entertainment объясняет, что порт приключенческой игры 2019 года включает сенсорное управление, переработанный интерфейс и улучшенные игровые системы. Приобретая игру один раз в App Store, вы можете играть на всех устройствах в экосистеме Apple.

Ранее Control: Ultimate Edition вышла на macOS 26 марта прошлого года. Remedy Entertainment также анонсировала релиз игры на Vision Pro.