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Control 27.08.2019
Экшен, Адвенчура, Шутер, От третьего лица
7.8 1 916 оценок

Digital Foundry остались довольны функцией для генерации кадров Smooth Motion на картах RTX 50

KoRnEr
Новости

Драйвера GeForce Game Ready версии 572.16 внесли поддержку технологии Smooth Motion для видеокарт серии GeForce RTX 50.

А кроме этоого, он включает в себя драйверный уровень искусственного интеллекта, который вставляет дополнительный кадр между двумя отрендеренными кадрами. Smooth Motion работает во всех играх, в том числе в тех, которые не поддерживают DLSS.

Новая технология Smooth Motion скоро будет на GeForce RTX 40, обеспечивая генерацию кадров во всех играх

Digital Foundry положительно оценила эффективность новой технологии. Хотя качество изображения у Smooth Motion ниже, чем у DLSS 4, но он значительно увеличивает частоту кадров.

В видео демонстрируется, как работает технология в мистическом экшене Control, где фреймрейт увеличивается примерно в 2 раза. Задержка на достойном уровне для не очень динамичной игры. Стоит отметить, что иногда появляются мерцающие тени, которые, вероятно, поправят в будущих апдейтах.

В итоге, Smooth Motion – удачная технология, и она делает изображение более плавным, будет особенно полезно в старых играх, которые не поддерживают DLSS.

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Комментарии: 4
Ваш комментарий
pilko

50 серия получается нужна чисто для окупа обновления для зеленых технологий генерации и масштабировния

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V1RuS.pr||0

Задержка на достойном уровне

чемоданы долетели что-ли?технология прикольная,но задержа по любому космическая.

и как они оправдывают что это не работает на прощлых поколениях,опять каких то ядер не хватает?

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Listoman

Задержка меньше, чем у afmf 2, но, есесно, больше нативного fg)

На 40 серии будет позже)

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Пользователь ВКонтакте

Пока косячные драва, на форуме оверсклокерс обсуждают, скачки частоты ГПУ.
Я тоже заметил, при просмотре ютуба 1440р, нагрузка скачет с 23-45% и температура чипа 49* держится, когда на 566.16 нагрузка 30% и температура гпу 41* // Владислав Тишков

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