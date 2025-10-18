Digital Foundry выяснили, как Control работает на PS5, PS5 Pro и Xbox после графического обновления

Несколько недель назад Control Ultimate Edition для PS5 и Xbox Series X|S получила существенное обновление. Помимо добавления ранее эксклюзивного контента для PS4, патч принёс несколько технических улучшений, новых графических опций и поддержку PS5 Pro. Все эти аспекты проанализировали технические эксперты из Digital Foundry.

Среди новых функций, отмеченных в заметках к патчу, — улучшенное временное сглаживание, один из самых критикуемых элементов на старте. По данным Digital Foundry, хотя новая версия TAA от Remedy ещё не идеальна, она представляет собой явное улучшение по сравнению с оригиналом. PS5 Pro также предлагает PSSR — альтернативу, которая обеспечивает превосходное качество изображения, хотя и с умеренным влиянием на производительность.

Особенно интересным нововведением является возможность разблокировать частоту кадров, что позволяет преодолеть ограничение в 30 или 60 кадров в секунду, накладываемое графическими режимами. Результаты значительно варьируются в зависимости от контекста. На базовой PS5 с предустановкой «Производительность» частота кадров колеблется от 60 до 90 кадров в секунду, в зависимости от того, участвуете ли вы в напряжённом бою или в более спокойной фазе исследования. В «абстрактных» областях, таких как обучение, наблюдаются пики до 110 кадров в секунду, в то время как в более динамичных моментах частота может опускаться ниже 60 кадров в секунду. К счастью, поддержка VRR, представленная в том же патче, помогает смягчить эти колебания. PS5 Pro и Xbox Series X работают лучше, со средней частотой кадров на 10–15 кадров в секунду выше, чем у стандартной PS5, в зависимости от ситуации.

Однако при настройке «Качество» с трассировкой лучей частота кадров зафиксирована на уровне 40 кадров в секунду на PS5 и Xbox Series X, тогда как на PS5 Pro она достигает около 60 кадров в секунду, что потенциально представляет собой хороший компромисс между производительностью и качеством изображения.