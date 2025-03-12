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Control 27.08.2019
Экшен, Адвенчура, Шутер, От третьего лица
7.8 1 946 оценок

GamesVoice выпустила обновление для русской озвучки Control - теперь она совместима с последней версией игры

AceTheKing
Новости

Студия GamesVoice сообщила о выпуске обновления для русской озвучки Control - теперь она совместима с последней версией игры. По словам GamesVoice, новый контент озвучен и включён в локализацию.

Control "Русификатор текста и звука Ultimate Edition" [v1.30] {GamesVoice}

В обновлении 1.30 студия Remedy добавила в игру поддержку DLAA, обновила технологию DLSS, а костюмы за предзаказ и ранее эксклюзивный квест стали доступны всем пользователям. Так же были исправлены некоторые баги и ошибки в игре.

Control получает патч с новыми функциями, костюмами и миссией с озвучкой Хидео Кодзимы

Control доступна на PC, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S.

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9
Комментарии: 9
Ваш комментарий
Кей Овальд

Оперативно, молодцы.
А то только начал Основание перепроходить, а тут такое

0
GennadijK

Замечательная новость , молодцы Войсы!

0
AlexFoRestor

Ужасная игра с невероятно душным геймплеем. Даже озвучка её не спасает.

-1
AjarVryn

Как и Алан Вейк 2.Я так понял эти игры из одной вселенной одинаково скучны.

0
AlexFoRestor AjarVryn

Ну Алан берёт вменяемым сюжетом и разнообразием локаций. В Control нет даже этого.

-3
Kokoprime1991 AlexFoRestor

Вообще-то в защиту Контрол - там локаций много разных, а то что они кажутся одинаковыми, так это вообще-то ОФИСНЫЕ помещения блин. А Алан2 тупо бэктрэкинг по одному и то-муже месту. Какой там сюжет? Вот эти перетягивания записочек и пафосные ума-заключения типа сюжет? В обоих игра всё тупо душнилово.

2
AlexFoRestor Kokoprime1991

Так может не стоило делать одни офисные помещения в игре? Какой-то хилый аргумент. В Алане есть бэктрекинг, равно как и в Контроле. Только в первом ты бегаешь туда-сюда по разным локациям, а во втором по одним и тем же серым коридорам и офисам. В игре вообще два цвета всего - красный и серый, это щемящая тоска.

-2
XalimoV

Топ игра с отличным геймплеем. Но озвучка как то не особо нужна.

В игре больше читаешь чем кого то слушаешь.

-8
AlexFoRestor
с отличным геймплеем

ладно.

-1