GamesVoice выпустила обновление для русской озвучки Control - теперь она совместима с последней версией игры

Студия GamesVoice сообщила о выпуске обновления для русской озвучки Control - теперь она совместима с последней версией игры. По словам GamesVoice, новый контент озвучен и включён в локализацию.
В обновлении 1.30 студия Remedy добавила в игру поддержку DLAA, обновила технологию DLSS, а костюмы за предзаказ и ранее эксклюзивный квест стали доступны всем пользователям. Так же были исправлены некоторые баги и ошибки в игре.
Control доступна на PC, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S.
Оперативно, молодцы.
А то только начал Основание перепроходить, а тут такое
Замечательная новость , молодцы Войсы!
Ужасная игра с невероятно душным геймплеем. Даже озвучка её не спасает.
Как и Алан Вейк 2.Я так понял эти игры из одной вселенной одинаково скучны.
Ну Алан берёт вменяемым сюжетом и разнообразием локаций. В Control нет даже этого.
Вообще-то в защиту Контрол - там локаций много разных, а то что они кажутся одинаковыми, так это вообще-то ОФИСНЫЕ помещения блин. А Алан2 тупо бэктрэкинг по одному и то-муже месту. Какой там сюжет? Вот эти перетягивания записочек и пафосные ума-заключения типа сюжет? В обоих игра всё тупо душнилово.
Так может не стоило делать одни офисные помещения в игре? Какой-то хилый аргумент. В Алане есть бэктрекинг, равно как и в Контроле. Только в первом ты бегаешь туда-сюда по разным локациям, а во втором по одним и тем же серым коридорам и офисам. В игре вообще два цвета всего - красный и серый, это щемящая тоска.
Топ игра с отличным геймплеем. Но озвучка как то не особо нужна.
В игре больше читаешь чем кого то слушаешь.
ладно.