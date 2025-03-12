GamesVoice выпустила обновление для русской озвучки Control - теперь она совместима с последней версией игры

Студия GamesVoice сообщила о выпуске обновления для русской озвучки Control - теперь она совместима с последней версией игры. По словам GamesVoice, новый контент озвучен и включён в локализацию.

В обновлении 1.30 студия Remedy добавила в игру поддержку DLAA, обновила технологию DLSS, а костюмы за предзаказ и ранее эксклюзивный квест стали доступны всем пользователям. Так же были исправлены некоторые баги и ошибки в игре.

Control доступна на PC, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S.