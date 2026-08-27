Моддер смог добавить DLSS 5 Neural Rendering в Control

Моддер под ником speedlemur смог добавить DLSS 5 Neural Rendering в экшен Control от Remedy. Чуть ранее библиотеки нового DLSS 5 были обнаружены в NBA 2K27 из раннего доступа. Ниже можно увидеть сравнения лица Джесси Фейден после применения новой ИИ-модели от Nvidia.

Speedlemur для интеграции использовал аддон RenoDX для ReShade последней версии с возможностью полного управления DLSS 5, изменением пресетов и их интенсивности. Всё что вам понадобиться, это иметь RTX 50 серии и последние драйвера на видеокарту.

Официально DLSS 5 ещё не выходила, но данный мод показывает, что его уже можно добавить и в другие игры.