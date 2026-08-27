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Control 27.08.2019
Экшен, Адвенчура, Шутер, От третьего лица
7.8 2 370 оценок

Моддер смог добавить DLSS 5 Neural Rendering в Control

BENDJI BENDJI

Моддер под ником speedlemur смог добавить DLSS 5 Neural Rendering в экшен Control от Remedy. Чуть ранее библиотеки нового DLSS 5 были обнаружены в NBA 2K27 из раннего доступа. Ниже можно увидеть сравнения лица Джесси Фейден после применения новой ИИ-модели от Nvidia.

Speedlemur для интеграции использовал аддон RenoDX для ReShade последней версии с возможностью полного управления DLSS 5, изменением пресетов и их интенсивности. Всё что вам понадобиться, это иметь RTX 50 серии и последние драйвера на видеокарту.

Официально DLSS 5 ещё не выходила, но данный мод показывает, что его уже можно добавить и в другие игры.

ПК 50 Технологии 3
21
15
Комментарии:  15
Ваш комментарий
JackBV

Ну красиво чего темнить, но фпс в два раза сжирает.

6
Excited Urie

куда интереснее как будет ГТА 3 смотрется....

3
Bookercatch

Если это будет помогать делать ремейки старых игр, то круто. В остальном видение художников, их стиль должны оставаться, иначе нейрослоп

2
VigitalART

Мне нравится.Круто выглядит.

AMD должны реализовать данную функцию,но только после бетатеста за оверпрайс на фанатах зелени)))

2
KILLA06